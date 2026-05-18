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"¿Pueden emocionarse más?": BTS se decepciona de su concierto en Stanford

Uno de los integrantes rompió el silencio durante el show en Estados Unidos y señaló que las ARMYS podían emocionarse más y subir la energía del concierto.

Mayo 18, 2026 • 
Tania Franco
BTS se habría incomodado en su concierto de Stanford

Instagram: BTS.

BTS volvió a hacer historia con su paso por Stanford Stadium en California, donde reunió a miles de fans como parte de la gira que encendió la CDMX: ARIRANG World Tour. Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención del concierto no fue una canción, sino un comentario que nació debido a la falta de euforia que el público estaba viviendo en el concierto. Durante una pausa del show, uno de los integrantes tomó el micrófono y dijo:

Sí, sé que esto no es normal esta noche. Ustedes pueden ponerse mucho más locos que esto, ¿verdad?
Kim Tae-hyung

Algo poco común en conciertos de grupos K-Pop, siendo que el ARMY no suele ser tranquilo. Este momento dejó entrever que la energía del público no estaba alcanzando el nivel que la agrupación suele recibir en otras ciudades, como lo fue en Ciudad de México, que durante las 3 noches de su concierto, las fans que no alcanzaron boleto estaban afuera del Estadio GNP Seguros, coreando las canciones. Además de reunirse en el Zócalo para ver a sus ídolos.

Pese al momento incómodo, BTS logró conectar con sus fans a lo largo de la presentación, interpretando éxitos como “Dynamite”, “Mic Drop”, “Fake Love” y temas de su nuevo álbum Arirang.

BTS
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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