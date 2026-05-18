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Louis Tomlinson se sincera en Tecate Emblema: “Esta sí es una noche emocional”

El exintegrante de One Direction vivió una noche llena de nostalgia y gratitud en CDMX, luego de meses marcados por un momento difícil en su gira como solista.

Mayo 18, 2026 • 
Tania Franco
louis tomlinson

Getty Images.

Louis Tomlinson protagonizó uno de los momentos más emotivos del Tecate Emblema 2026 al sincerarse con el público mexicano durante su presentación en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Frente a miles de fans, el cantante británico expresó lo importante que ha sido México en su carrera como solista.

Siempre se siente increíble ser invitado a un festival como este. Soy un gran fan de los festivales, así que que me inviten es realmente muy cool, y especialmente en la Ciudad de México.
Louis Tomlinson
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Jeff Kravitz/OneD/Getty Images

Uno de los momentos más difíciles en su carrera

Las palabras del intérprete llegan semanas después de un momento complicado en su gira. El pasado 25 de marzo de 2026, durante un concierto en Oslo, Noruega, varios espacios vacíos en el recinto llamaron su atención, incluso diciendo al micrófono:“Me entristece ver los espacios vacíos”, generando conversación entre fans sobre la presión emocional que ha vivido el cantante en su etapa como solista.

Un gran contraste que conmueve con sus palabras en el Tecate Emblema en el país donde su música acumula popularidad entre sus fieles fans.

Los amo muchísimo. Muy bien… esta sí es una noche emocional.
Louis Tomlinson

El concierto más exitoso de su carrera fue en México

Nuestro país sigue representando uno de los capítulos más importantes para Louis Tomlinson. En 2024, alrededor de 70 mil personas asistieron a su concierto en el Autódromo Hermanos Rodríguez, convirtiéndose en el show más grande de su carrera como solista hasta ahora y consolidando a los fans mexicanos como algunos de los más apasionados del mundo.

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Dave J Hogan

Sin duda, la reacción del público en Tecate Emblema 2026 volvió a demostrar el vínculo especial que existe entre Louis y México, en una noche marcada por la nostalgia, el cariño y la gratitud mutua.

Louis Tomlinson One Direction
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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