Luis Miguel fue hospitalizado en Nueva York

De acuerdo con versiones difundas por el programa “El Gordo y la Flaca”, el intérprete de “La Incondicional”, presentó malestares físicos relacionados con un supuesto problema cardíaco, motivo por el que especialistas decidieron mantenerlo en observación desde inicios de esta semana.

También se informó que su pareja, la diseñadora española Paloma Cuevas, se encontraba acompañándolo durante el proceso médico.

Sin embargo, se trata de información que hasta el momento no ha sido confirmada, aunque otros medios aseguran que Luis Miguel se encuentra estable y fuera de peligro.

Cabe recordar que en años anteriores el artista ha enfrentado diversos problemas médicos, entre ellos afecciones respiratorias y tinnitus, una condición auditiva derivada de un accidente acústico durante un concierto.

La noticia llega apenas unas semanas después de que Luis Miguel celebrara su cumpleaños 56 el pasado 19 de abril, fecha que fue ampliamente comentada por sus fans y figuras del espectáculo.