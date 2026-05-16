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Luis Miguel fue hospitalizado en Nueva York

El “Sol de México”, volvió a generar preocupación entre sus seguidores luego de que trascendió que fue hospitalizado en una clínica en Manhattan

Mayo 16, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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MADRID, SPAIN - JULY 07: Singer Luis Miguel performs on stage at the Santiago Bernabeu stadium on July 07, 2024 in Madrid, Spain. (Photo by Carlos Alvarez/WireImage)

Carlos Alvarez/WireImage

De acuerdo con versiones difundas por el programa “El Gordo y la Flaca”, el intérprete de “La Incondicional”, presentó malestares físicos relacionados con un supuesto problema cardíaco, motivo por el que especialistas decidieron mantenerlo en observación desde inicios de esta semana.

También se informó que su pareja, la diseñadora española Paloma Cuevas, se encontraba acompañándolo durante el proceso médico.

Sin embargo, se trata de información que hasta el momento no ha sido confirmada, aunque otros medios aseguran que Luis Miguel se encuentra estable y fuera de peligro.

Cabe recordar que en años anteriores el artista ha enfrentado diversos problemas médicos, entre ellos afecciones respiratorias y tinnitus, una condición auditiva derivada de un accidente acústico durante un concierto.

La noticia llega apenas unas semanas después de que Luis Miguel celebrara su cumpleaños 56 el pasado 19 de abril, fecha que fue ampliamente comentada por sus fans y figuras del espectáculo.

Luis Miguel
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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