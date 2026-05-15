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Jaafar Jackson revela cómo Colman Domingo lo hizo sentir frente a su abuelo Joseph Jackson

El actor aseguró que la interpretación de Colman Domingo fue tan real que le recordó inmediatamente a las memorias que tiene de su abuelo, el padre de Michael Jackson.

Mayo 15, 2026 • 
Tania Franco
Jaafar Jackson revela cómo Colman Domingo lo hizo sentir frente a su abuelo Joseph Jackson

Getty Images: (Photo by Emma McIntyre/WireImage)

Jaafar Jackson compartió uno de los momentos más impactantes que vivió durante el rodaje de ‘Michael’, la esperada película biográfica del Rey del Pop. El actor reveló que la transformación de Colman Domingo como Joseph Jackson, padre de Michael Jackson, fue tan precisa que llegó a sentir que realmente estaba frente a su abuelo.

No te vi, creo que fue casi hasta el final del rodaje cuando te vi sin maquillaje. Y pensé: ‘Oh, ahí está Colman’.
Jaafar Jackson
Famosos

Getty Images.

Durante una entrevista, Jaafar confesó que pasó gran parte de la filmación viendo a Colman completamente caracterizado, al punto de olvidar que se trataba del actor detrás del maquillaje.

Me impresionó muchísimo la presencia y la esencia que transmitía, incluso sin intentarlo, yo podía sentirla.
Jaafar Jackson

El protagonista de ‘Michael’ explicó que lo que más lo impactó fue la presencia y esencia que Colman logró transmitir sin siquiera esforzarse demasiado. Según Jaafar, hubo un momento específico que terminó de convencerlo de que el actor había capturado perfectamente a Joseph Jackson.

Hizo un gesto conmigo que mi abuelo hacía conmigo, mis hermanos, primos y familiares. Y yo le dije: ‘¿Cómo supiste eso? ¿Quién te contó eso? ¿Cómo sabías que él hacía eso?’.
Jaafar Jackson

Para el actor, ese instante confirmó que Colman Domingo estaba completamente listo para interpretar al patriarca de la familia Jackson. La película fue dirigida por Antoine Fuqua, mostró distintos momentos de la vida y carrera de Michael Jackson.

Michael Jackson Jaafar Jackson
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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