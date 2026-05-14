Cate Blanchett declara la guerra a la IA y crea una plataforma para defender a los artistas

Cate Blanchet se ha consolidado como una de las actrices más influyentes de Hollywood, gracias a su gran capacidad actoral, pero también por su integridad fuera de la pantalla, donde ya ha comenzado una fuerte batalla contra la IA.

Mientras se prepara para interpretar a Martha Stewart en una nueva biopic, Blanchet también ha enfocado su atención en una causa que preocupa a todo el gremio de actores, escritores y más involucrados en el cine y el entretenimiento, pues busca protegerlos contra la inteligencia artificial.

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Cate Blanchet co-funda RSL Media para proteger a los artistas de la Inteligencia Artificial

En los últimos años, el crecimiento acelerado de la Inteligencia Artificial ha permitido la evolución de herramientas creativas; sin embargo, también ha generado preocupación entre actores y creativos, pues el uso no autorizado de voces e imágenes, pone en peligro su identidad y privacidad.

Ante esta creciente vulnerabilidad, Cate Blanchet junto a otros actores de alto perfil como Meryl Streep y George Clooney, han creado RSL Media, una organización con la intención de proteger su imagen contra el uso indebido de la IA, en un mundo donde la tecnología no deja de evolucionar.

Cate Blanchet cofunda RSL Media para proteger a los artistas de la Inteligencia Artificial Getty Images

Cómo funciona RSL Media, la organización de Cate Blanchet contra la Inteligencia artificial

De acuerdo con el medio Variety, Cate cofundó RSL Media, una organización sin fines de lucro para proteger a los artistas frente al uso no autorizado de sus obras, nombres e imagen por sistemas de Inteligencia Artificial.

La iniciativa busca garantizar el consentimiento humano y devolver a los creadores el control sobre su identidad y trabajo, incorporando un lenguaje legible por máquinas que permite a los creadores decidir cómo puede usarse su contenido mediante tres niveles de autorización: permitido, permitido con condiciones y prohibido.

De esta forma, los sistemas de IA podrán encontrar barreras digitales que respeten la voluntad y los derechos del autor original, además de quienes prestan su voz y actuación para cada proyecto.

Para junio de 2026, la organización ya tiene prevista lanzar la primera iniciativa a través de RSL Human Consent Standard, un registro público y gratuito donde cualquier persona, no solo figuras públicas, podrá reservar un ID de consentimiento.

De esta forma, el sistema permitirá identificar y verificar la identidad del usuario, protegiendo sus derechos frente a los rastreadores de datos que ya están entrenados por modelos de lenguaje e imágenes.