Emma Roberts y Evan Peters se reencuentran después de 7 años, tras su tormentosa relación

Emma Roberts y Evan Peters sorprendieron al reaparecer juntos durante un evento de Disney donde se anunció oficialmente la temporada 13 de American Horror Story. Ambos actores fueron colocados uno al lado del otro durante la presentación del elenco, generando conversación inmediata entre fans y redes sociales debido al complicado pasado que comparten.

La historia entre Emma Roberts y Evan Peters comenzó en 2012 mientras trabajaban juntos en la serie creada por Ryan Murphy. Durante años fueron considerados una de las parejas más intensas de Hollywood, protagonizando múltiples rupturas y reconciliaciones antes de terminar definitivamente en 2019.

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Una intervención de la ley por violencia doméstica

Sin embargo, la relación también estuvo marcada por episodios de violencia doméstica. En 2013, Emma Roberts fue arrestada en Canadá después de una fuerte discusión en una habitación de hotel que dejó a Evan Peters con lesiones visibles, incluida una herida en la nariz. De acuerdo con reportes, la policía acudió al lugar tras recibir una llamada alertando sobre una pelea física entre la pareja. Aunque Roberts fue detenida, Peters decidió no presentar cargos y posteriormente ambos continuaron su relación.

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A pesar de aquel episodio, los actores retomaron su romance años después antes de separarse definitivamente en 2019. Desde entonces, Emma Roberts continuó su vida personal y se convirtió en madre, mientras Evan Peters ha mantenido un perfil mucho más discreto, especialmente tras el éxito de series como Dahmer.

Por eso, su reciente reencuentro en el escenario de Disney llamó tanto la atención. Aunque el momento pareció cordial y profesional, para muchos fans fue inevitable recordar la compleja historia que ambos compartieron detrás de cámaras durante años de American Horror Story.