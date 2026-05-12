Los Jonas Brothers se vuelven virales al recrear una escena de telenovela mexicana

Los Jonas Brothers conquistaron nuevamente las redes sociales, pero esta vez gracias a su inesperado homenaje a las telenovelas mexicanas. A través de un divertido video compartido en redes, Nick, Kevin y Joe Jonas recrearon una clásica escena de “Despertar Contigo”.

En el clip, los hermanos aparecen actuando al estilo de las novelas latinas mientras de fondo se escucha la popular frase: “A lo que yo vine fue a esto”. La publicación fue acompañada por el mensaje: “Esta semana en La Pasión de Los Jonas”, haciendo referencia al tono dramático del sketch.

El video rápidamente se volvió viral entre fans de Latinoamérica, quienes celebraron que la banda hiciera guiños a la cultura de las telenovelas mexicanas.