De Ariana Grande a Kim Kardashian, las famosas ex novias de Pete Davidson, el comediante que debuta como papá

Pete Davidson está viviendo una faceta completamente distinta. El integrante de Saturday Night Live se convirtió en padre por primera vez junto a su novia, la modelo Elsie Hewitt, con quien recibió a su hija Scottie Rose en diciembre de 2025. En recientes entrevistas y durante una grabación en vivo de The Pete Davidson Show, el actor confesó que está disfrutando enormemente la paternidad y describió a su bebé como “muy linda y gordita”, además de asegurar que ser papá “ha sido muy divertido”.

Instagram: Elsie Hewitt.

La llegada de Scottie Rose —nombrada en honor al fallecido padre de Davidson, quien murió durante los ataques del 11 de septiembre— marca una nueva etapa para el comediante, cuya vida sentimental ha sido ampliamente seguida por los medios durante años. Desde Ariana Grande hasta Kim Kardashian, estas son algunas de las relaciones más famosas de Pete Davidson y cuánto duraron.

Ariana Grande, 5 meses y un compromiso

Pete Davidson y Ariana Grande comenzaron a salir en mayo de 2018 y apenas unas semanas después anunciaron su compromiso. La intensidad de su romance los convirtió en una de las parejas más comentadas del año, aunque terminaron su relación en octubre de 2018, tras aproximadamente cinco meses juntos.

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Kim Kardashian, 9 meses bajo el reflector

Pete Davidson comenzó a salir con Kim Kardashian después de que ambos coincidieran en Saturday Night Live en octubre de 2021. La pareja hizo oficial su relación poco después y rápidamente se convirtió en uno de los romances más perseguidos por la prensa internacional. Su historia terminó en agosto de 2022, luego de nueve meses juntos. La relación también provocó una fuerte tensión pública con Kanye West, ex esposo de Kardashian, quien llegó a lanzar indirectas y ataques públicos contra Davidson.

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Phoebe Dynevor, una historia marcada por la distancia

En 2021, Pete Davidson mantuvo una relación con Phoebe Dynevor, estrella de Bridgerton. Ambos comenzaron a salir en marzo de ese año y confirmaron su romance poco después, incluso apareciendo juntos en Wimbledon y usando collares con las iniciales “PD”. Sin embargo, tras cinco meses de relación, la pareja terminó debido a sus complicadas agendas y la distancia entre Reino Unido y Estados Unidos. Mientras Phoebe grababa Bridgerton en Inglaterra, Pete trabajaba en Saturday Night Live y la película Meet Cute en Nueva York.

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Kaia Gerber, “no era el momento correcto”

Pete Davidson y Kaia Gerber comenzaron a salir a finales de 2019 y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más comentadas de Hollywood. Sin embargo, su romance duró apenas unos 3 meses y terminó a inicios de 2020.

Diversos medios como Cosmopolitan, reportaron que la relación llegó a ser “muy intensa” para la modelo, quien entonces tenía 18 años, mientras Pete atravesaba problemas de salud mental y posteriormente ingresó a rehabilitación. El propio comediante confesó después que “no era el momento correcto” para ninguno de los dos y aseguró que los padres de Kaia, Cindy Crawford y Rande Gerber, fueron muy comprensivos durante el proceso.

Instagram: Kaia Gerber.

Margaret Qualley, una relación fugaz

Pete Davidson y Margaret Qualley comenzaron a salir en 2019 y mantuvieron su romance de forma relativamente privada durante algunos meses. La relación se hizo pública cuando fueron fotografiados tomados de la mano durante el Festival de Cine de Venecia, donde la actriz presentaba la película Seberg. Ambos llevabarían “un par de meses” saliendo y Margaret estaba “muy emocionada” con la relación. Aunque su historia fue breve y terminó aproximadamente dos meses después.

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Hoy, Pete Davidson parece vivir una etapa mucho más estable y personal. Lejos de los titulares centrados únicamente en sus romances, el comediante ha encontrado en la paternidad una nueva prioridad mientras construye su vida junto a su hija Scottie Rose.