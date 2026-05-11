Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Stormi debuta como modelo en la firma creada por su madre Kylie Jenner

La pequeña de ocho años dio un nuevo paso en el mundo del espectáculo al debutar como modelo en la reciente campaña de la firma de ropa Khy

Mayo 11, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
kylie-jenner-stormi.jpeg

Las fotos fueron compartidas en redes sociales y se volvieron virales entre millones de seguidores de la familia Kardashian-Jenner. La pequeña apareció modelando varias prendas de la nueva colección, entre ellas camisetas oversize, shorts y chaquetas de mezclilla. Uno de los detalles que más llamó la atención fue su peinado de largas trenzas con mechones en tonos morados y rosas además de la seguridad y naturalidad con la que posó frente a las cámaras.

Kylie Jenner reaccionó emocionada al lanzamiento hacia la campaña y compartió mensajes de orgullo hacia su hija. Desde la creación de Khy en 2023, la empresaria ha mencionado en distintas entrevistas que suele diseñar versiones miniatura de sus prendas para Stormi y que disfruta involucrarla en sus proyectos creativos y empresariales.

Aunque este es considerado su debut formal como modelo para una marca de moda, Stormi ya había tenido apariciones públicas relacionadas con los negocios de su madre. Anteriormente participó en campañas de Kylie Cosmetics y Kylie Baby, además de protagonizar sesiones fotográficas junto a Kylie Jenner y su abuela Kris Jenner desde temprana edad.

kylie jenner
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
Jermaine Jackson dedica emotivo mensaje a su hijo Jaafar: “Pensé que estaba viendo a mi hermano”
Entretenimiento
Jermaine Jackson dedica emotivo mensaje a su hijo Jaafar: “Pensé que estaba viendo a mi hermano”
Mayo 11, 2026
 · 
Tania Franco
Guillermo del Toro cuenta la terrible experiencia de trabajar con Harvey y Bob Weinstein
Entretenimiento
Guillermo del Toro revela el “infierno” que vivió por culpa de los Weinstein en su debut en Hollywood
Mayo 11, 2026
 · 
Melisa Velázquez
el-diario-de-la-princesa-3.jpeg
Entretenimiento
Qué sabemos de El Diario de la Princesa 3
Mayo 11, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
carlos-riverajpeg
Entretenimiento
Carlos Rivera ofreció el concierto más grande de su carrera
Mayo 11, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Diego Boneta confiesa el éxito de su relación con Renata Notni
Entretenimiento
Diego Boneta habla de su ruptura con Renata Notni: “Yo no juego esos juegos.”
El actor mexicano rompió el silencio sobre el final de su relación de cinco años, respondió cuestionamientos acerca de si se han bloqueado de redes o whatsapp.
Mayo 09, 2026
 · 
Tania Franco
Hannah Montana
Entretenimiento
Miley Cyrus será homenajeada con una estrella en el paseo de la Fama de Hollywood
La cantante y actriz será reconocida en una ceremonia programada para el próximo 22 de mayo de 2026 sobre Hollywood Bulevard, en Los Ángeles
Mayo 07, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Ellos son los hijos de Lupita D'Alessio ¿a qué se dedican actualmente.jpg
Entretenimiento
Ellos son los hijos de Lupita D’Alessio ¿a qué se dedican actualmente?
Lupita D’Alessio tiene tres hijos, conócelos aquí
Marzo 07, 2023
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
natalia-lafourcade.jpeg
Entretenimiento
Natalia Lafourcade presenta a su hijo por primera vez
La cantante mexicana sorprendió a sus seguidores al presentar públicamente a su primer hijo a través de una emotiva publicación en redes sociales
Mayo 10, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez