Stormi debuta como modelo en la firma creada por su madre Kylie Jenner

Las fotos fueron compartidas en redes sociales y se volvieron virales entre millones de seguidores de la familia Kardashian-Jenner. La pequeña apareció modelando varias prendas de la nueva colección, entre ellas camisetas oversize, shorts y chaquetas de mezclilla. Uno de los detalles que más llamó la atención fue su peinado de largas trenzas con mechones en tonos morados y rosas además de la seguridad y naturalidad con la que posó frente a las cámaras.

Kylie Jenner reaccionó emocionada al lanzamiento hacia la campaña y compartió mensajes de orgullo hacia su hija. Desde la creación de Khy en 2023, la empresaria ha mencionado en distintas entrevistas que suele diseñar versiones miniatura de sus prendas para Stormi y que disfruta involucrarla en sus proyectos creativos y empresariales.

Aunque este es considerado su debut formal como modelo para una marca de moda, Stormi ya había tenido apariciones públicas relacionadas con los negocios de su madre. Anteriormente participó en campañas de Kylie Cosmetics y Kylie Baby, además de protagonizar sesiones fotográficas junto a Kylie Jenner y su abuela Kris Jenner desde temprana edad.