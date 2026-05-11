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Carlos Rivera ofreció el concierto más grande de su carrera

El cantante mexicano vivió uno de los momentos más importantes de su trayectoria artística al ofrecer el concierto más grande en la emblemática Plaza de Toros México, donde reunió a miles de fans durante una presentación de aproximadamente tres horas

Mayo 11, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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El espectáculo formó parte de su gira y estuvo lleno de momentos emotivos, invitados especiales y un recorrido por los mayores éxitos del intérprete. Durante la noche, el público coreó canciones como “Recuérdame”, “Te esperaba” y “Que lo nuestro se quede nuestro”, en un show que destacó por su producción, efectos visuales y la cercanía que el artista mantuvo con sus seguidores.

Carlos Rivera agradeció en varias ocasiones el apoyo de sus fans y aseguró que cumplir un concierto en ese recinto representaba “un sueño hecho realidad”.

Uno de los momentos más ovacionados ocurrió cuando apareció en el escenario la cantante Yuri, quien interpretó junto a Rivera algunos temas especiales que desataron la emoción de los asistentes. La veracruzana recibió una fuerte ovación y celebró el éxito de la cantante, destacando su talento y disciplina dentro de la industria musical.

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Más adelante, el dúo Ha*Ash también se reunió al espectáculo como invitadas especiales. Hanna y Ashley compartieron escenario con Carlos Rivera para interpretar algunos de sus éxitos, creando uno de los momentos más emotivos y festejos de la noche.

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El concierto tuvo una duración cercana a las tres horas, tiempo en el que Carlos realizó un recorrido por las distintas etapas de su carrera, desde sus inicios tras ganar un reality musical hasta consolidarse como uno de los artistas pop más exitosos de México Además de la música, el cantante dedicó palabras de agradecimiento a su familia, a su equipo y a quienes lo han acompañado desde el inicio de su trayectoria.

Carla Rivera
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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