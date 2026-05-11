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Maluma anuncia que será padre por segunda ocasión

El cantante colombiano sorprendió con la noticia de que espera a su segundo bebé junto a su pareja Susana Gómez

Mayo 11, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La noticia fue revelada en pleno 10 de mayo, en el marco de la celebración del Día de las Madres, mediante una publicación emotiva compartida en sus redes sociales.

La fotografía que publicó rápidamente se volvió viral, en la que aparece acompañado de su hija Paris mientras ambos besan el vientre de Susana, confirmando así que la familia crecerá próximamente. Como era de esperarse, la imagen generó miles de reacciones de felicitación por parte de fans, amigos y colegas del cantante.

Aunque al momento la pareja no ha revelado detalles sobre el tiempo de embarazo ni el sexo del bebé, pero un corazón azul colocado en la publicación despertó especulaciones entre sus seguidores, quienes consideran que podría tratarse de un niño.

La noticia llega en uno de los momentos más estables y felices en la vida del artista, quien en recientes entrevistas ha confesado que convertirse en padre cambió su manera de ver la vida. Incluso durante la pasada Met Gala, comentó que deseaba tener más hijos y formar una familia numerosa.

Maluma ya es padre de una niña llamada Paris, quien nació en 2024, y recientemente cumplió dos años.

El cantante volverá a ser padre junto a Susana Gómez, quien es arquitecta e influencer colombiana que ha mantenido una relación con el cantante desde 2020.

Maluma
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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