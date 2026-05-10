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Natalia Lafourcade presenta a su hijo por primera vez

La cantante mexicana sorprendió a sus seguidores al presentar públicamente a su primer hijo a través de una emotiva publicación en redes sociales

Mayo 10, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La intérprete de “Hasta la raíz”, compartió una serie de fotos en las que aparece junto a su bebé y su esposo, el productor y cineasta Juan Pablo López-Fonseca, mostrando por primera vez esta nueva etapa de su vida personal.

En las imágenes, la artista dejó ver algunos momentos íntimos de su embarazo y de los primeros días junto a su hijo. La publicacion estuvo acompañada de un mensaje cargado de emoción y sensibilidad, fiel al estilo poético que caracteriza a la cantante veracruzana. “Gracias vida que me has dado tanto”, escribió Lafourcade a anunciar oficialmente la llegada del pequeño.

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Natalia reveló que el nacimiento ocurrió cuando se encontraba en la semana 41.3 se gestación, detalle que llamó la atención de sus seguidores debido a la coincidencia con la edad de ambos padres, quienes tienen 41 años. La artista se refirió cariñosamente a su bebé como “mi niño precioso” y “palomita de maíz”.

Cabe recordar que la intérprete anunció su embarazo en julio del año pasado, mientras se encontraba realizando su gira internacional “cancionera tour”. En aquel momento explicó que continuaría trabajando mientras su cuerpo se lo permitiera, demostrando que la maternidad y su carrera artística podían convivir de manera armónica.

Con más de dos décadas de trayectoria y reconocida como una de las voces más importantes de la música latinoamericana, Natalia vive ahora uno de los momentos más significativos de su vida personal. La llegada de su primer hijo representa una nueva inspiración para la artista.

Natalia Lafourcade
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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