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Famosas mexicanas que fueron o serán mamás este 2026

Varias celebridades mexicanas han sorprendido a sus seguidores este año al anunciar embarazos o compartir la llegada de nuevos integrantes a sus familias

Mayo 09, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Actrices, cantantes e influencers han convertido este año en una temporada marcada por nacimientos y emotivos anuncios en redes sociales, donde han demostrado parte de su etapa como mamás.

Entre las famosas mexicanas que serán mamás que nos sorprendieron este año, destaca Michelle Renaud, quien junto al actor Matías Novoa anunció la llegada de un nuevo integrante a su familia.

Otra de las celebridades que vive nuevamente la maternidad es Dulce María, la ex integrante de RBD confirmó que esperaba a su segundo bebé junto a su esposo Paco Álvarez. La bebé llamada Fernanda nació en el mes de marzo.

Fernanda Gómez, la esposa de Canelo Álvarez anunció que esperaba a su segunda hija junto al boxeador, y este año presentaron públicamente a su bebé, llamada Eva Victoria.

día de las madres
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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