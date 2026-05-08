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Vadhir Derbez rompe el silencio sobre la denuncia en su contra

El actor y cantante se pronunció luego de que se diera a conocer una denuncia en su contra por presunto abuso sexual presentada por una modelo estadounidense de 19 años ante la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México

Mayo 08, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Vadhir Derbez debuta como cantante

De acuerdo con varios reportes, la denuncia señala que los hechos ocurrieron el 2 de abril durante la grabación de un videoclip en una locación ubicada en Coyoacán. La joven asegura que el supuesto incidente ocurrió dentro de un camerino mientras participaba en la producción audiovisual junto al hijo de Eugenio Derbez.

Ante las acusaciones, Vadhir ofreció declaraciones en el programa “De primera mano”, donde negó categóricamente los señalamientos y aseguró que cuenta con pruebas para demostrar su inocencia. “Tenemos todas las pruebas de que esto no sucedió”, expresó el actor, quien afirmó que nunca estuvo solo con la denuncia y que existen grabaciones, testigos y material audiovisual que respaldan su versión.

El intérprete también aseguró que detrás de la denuncia existe un intento de extorsión. Según explicó junto a su equipo legal, antes de que el caso de hiciera público comenzó a recibir mensajes en redes sociales y aplicaciones de mensajería en los que presuntamente le exigían 350 mil dólares a cambio de no proceder legalmente en su contra.

El abogado Enrique González Casanova, representante legal del cantante, señaló que ya se presentó una denuncia paralela por presunta extorsión y que el equipo jurídico considera que podría existir una red dedicada a aprovecharse de figuras públicas mediante acusaciones falsas. La defensa indicó que también se encuentran colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos.

Durante sus declaraciones, Vadhir reconoció que la situación ha afectado seriamente su estado emocional. “Se me hace durísimo estar pasando por esto”, expresó, quien aseguró que únicamente busca que el caso se aclare lo antes posible.

Vadhir Derbez
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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