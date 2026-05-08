Kim Kardashian toma una nueva decisión sobre su carrera

Diversos medios estadounidenses como Page Six y TMZ reportaron que Kim decidió aplazar nuevamente la prueba hasta 2027. Kardashian no presentó el examen realizado en febrero de este año y tampoco planea hacerlo en la convocatoria de julio de este año. La decisión estaría relacionada con la carga de trabajo que enfrenta actualmente entre sus proyectos empresariales, grabaciones de televisión y compromisos familiares.

Fuentes cercanas a la fundadora de SKIMS señalaron que la empresaria considera que no cuenta con el tiempo suficiente para dedicarle la preparación intensiva que requiere la evaluación. Según los reportes, Kim busca evitar presentar nuevamente el examen sin sentirse completamente preparada, luego de reconocer que las derrotas anteriores afectaron su confianza.

La socialité inició su formación legal en 2019, mediante un programa de aprendizaje supervisado en lugar de asistir a una universidad tradicional de derecho. En 2021 logró aprobar el llamado “baby bar”, en su cuarto intento, lo que fue ampliamente celebrado por sus seguidores y por organizaciones relacionadas con la reforma judicial en Estados Unidos.

Sin embargo, en noviembre del año pasado, Kim confirmó públicamente que no había aprobado el examen oficial de la barra de abogados de California. En ese momento, aseguró que continuaría luchando por alcanzar su meta y que no abandonaría su sueño de ejercer el derecho.