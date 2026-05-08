El día en que One Direction y Justin Bieber lanzaron álbum el mismo día, ¿Cuál fue más popular?

En noviembre de 2015 ocurrió uno de los enfrentamientos más recordados de la cultura pop moderna: One Direction y Justin Bieber lanzaron álbum el mismo día. Lo que parecía una simple coincidencia terminó convirtiéndose en una auténtica guerra entre fandoms que dominó las redes sociales, las tiendas de discos y las listas musicales alrededor del mundo.

Una reinvención musical para Bieber

Por un lado estaba Purpose, el álbum con el que Justin Bieber buscaba reinventarse tras años marcados por polémicas personales y una complicada relación con la prensa. El canadiense presentó el proyecto como su gran regreso al pop, acompañado de una intensa gira promocional y éxitos como “Sorry”, “What Do You Mean?” y “Love Yourself”.

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El último álbum de One Direction

Del otro lado estaba Made in the A.M., el quinto álbum de One Direction y el primero tras la salida de Zayn Malik. El disco también tenía una carga emocional especial para las fans, ya que sería el último antes del descanso indefinido de la banda, pausa que hasta hoy nunca terminó oficialmente.

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Directioners vs. Beliebers

La tensión comenzó cuando ambos proyectos fueron anunciados con la misma fecha de lanzamiento: el 13 de noviembre de 2015. Solo uno podía debutar en el número uno de ventas en Estados Unidos, y rápidamente comenzaron las especulaciones sobre una posible estrategia para competir directamente.

Durante una entrevista, Justin Bieber insinuó que la coincidencia podría haber sido una táctica de marketing por parte de One Direction para generar conversación alrededor del lanzamiento. La banda respondió más tarde en Billboard, asegurando que todo había sido casualidad y que muchos artistas lanzaban música en esas fechas. Niall Horan incluso recordó que antes ya les había pasado algo similar con Rihanna.

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Sin embargo, la verdadera batalla no ocurrió entre los artistas, sino entre los fandoms. Beliebers y Directioners organizaron campañas masivas en redes sociales para posicionar hashtags, impulsar reproducciones y aumentar ventas. Incluso hubo fans que acudían a tiendas físicas para esconder discos rivales o modificar anuncios promocionales con mensajes a favor de su artista favorito.

¿Quién ganó?

En Estados Unidos, Purpose debutó en el número uno del Billboard 200 y Made in the A.M. quedó en segundo lugar. Pero en Reino Unido ocurrió exactamente lo contrario: One Direction alcanzó el primer puesto y Justin Bieber quedó detrás.

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Con el paso de los años, muchos consideran que ambos álbumes representaron objetivos distintos. Purpose fue pensado para conquistar la radio y el streaming global, mientras que Made in the A.M. se convirtió en una despedida emocional dedicada a las fans de One Direction.