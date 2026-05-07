¿Qué es el Poetcore? Conoce la tendencia romántica y bohemia que está conquistando la moda y las redes

La estética Poetcore surge como una respuesta al ritmo acelerado digital, mezclando moda, literatura y una visión más introspectiva y romántica de la vida, una propuesta que se ha viralizado en redes sociales como TikTok y Pinterest, además de conquistar pasarelas alrededor del mundo.

Con siluetas suaves y un diseño completamente romántico y poético, el Poetcore se posiciona como una de las tendencias más bonitas del 2026.

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¿Qué es el Poetcore?

La estética Poetcore combina romanticismo, nostalgia y sensibilidad literaria para crear una moda más introspectiva y emocional, inspirada en la calma, la escritura y el placer de lo simple.

Las prendas diseñadas bajo esta tendencia, parecen salidas de una novela romántica del siglo XIX, pero reinterpretadas para la actualidad, apostando por telas ligeras, siluetas relajadas y detalles vintage que transmiten calma y autenticidad.

Las blusas con encaje, olanes y cuellos altos, son características de esta estética romántica y vintage, además de suéteres tejidos, faldas largas, vestidos fluidos, pantalones y blazers vintage, acompañadas de accesorios de moños, broches y bolsos tipo satchel.

¿Por qué el Poetcore ha conquistado la moda?

TikTok y Pinterest han sido clave en el boom de esta estética, viralizando videos de personas leyendo poesía, escribiendo diarios, mostrando outfits “de biblioteca” o tomando café mientras escuchan música clásica, impulsado millones de visualizaciones relacionadas con el Poetcore.

Además, fenómenos como BookTok y el regreso del interés por la literatura romántica ayudaron a que esta tendencia creciera rápidamente entre la Generación Z y millennials.

Incluso celebridades y casas de moda comenzaron a incorporar elementos de esta estética en sus looks y colecciones recientes, apostando por siluetas suaves, tejidos nostálgicos y accesorios intelectuales.

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