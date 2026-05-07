Perfumes veganos: qué son, por qué están en tendencia y qué los hace diferentes

Tras décadas donde los perfumes se han asociado con el lujo clásico: frascos elegantes, ingredientes exóticos y fórmulas casi secretas sin importar su procedencia; sin embargo, en los últimos años, el mundo de la perfumería se está transformando.

Hoy en día los consumidores ya no solo están en busca de una fragancia sofisticada y duradera, ahora también buscan que sea sustentable, creada con ingredientes que no tengan un impacto ambiental, es así como surgen los perfumes veganos.

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¿Qué son los perfumes veganos?

Un perfume vegano es aquel que no contiene ingredientes de origen animal ni derivados obtenidos de su explotación, lo que significa que en su fórmula no se utilizan componentes tradicionales de la perfumería como almizcle natural, civeta, ámbar gris, miel o cera de abeja.

Es así como las marcas dejan de lado estos ingredientes y terminan recurriendo a extractos vegetales y moléculas sintéticas desarrolladas en laboratorio, y aunque a simple vista no representa un gran cambio, el impacto ambiental sí es significativo.

¿Los perfumes veganos son completamente orgánicos?

No precisamente, un perfume vegano no es precisamente orgánico o completamente natural, pues entre sus componentes naturales, podrían incluir derivados de los animales que sirven para fijar mejor las fragancias.

La clave está en el origen de los ingredientes, no en si provienen o no de un laboratorio o no, de hecho, algunas marcas defienden el uso de biotecnología y moléculas sintéticas porque ayudan a reducir el impacto ambiental.

¿Qué son los perfumes veganos? Getty Images

¿Los perfumes veganos huelen diferente?

Aunque muchos suelen pensar que los perfumes veganos eran menos intensos y menos duraderos, no es así, los perfumes veganos han evolucionado y hoy ofrecen aromas intensos, sofisticados y de larga duración gracias a los avances en la química cosmética.

Marcas como Pacifica, Phlur, Le Labo y Ellis Brooklyn destacan por sus fórmulas veganas y fragancias de alta calidad.

¿Por qué están de moda?

La perfumería vegana va más allá de una simple moda o tendencia pasajera, se trata de consumidores que buscan algo más que la estética del producto y la fragancia, pues quieren ser más conscientes sobre lo que usan y sus componentes.

Se trata de personas que buscan cuiadar el ambiente a través de productos sostenibles, que no solo son lujosos, también son éticos.