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Qué son los lip oils y por qué están en tendencia en 2026

Tener un maquillaje “natural” con unos labios hidratados con un toque de color está de moda, te decimos cómo lograr unos labios imposibles de ignorar.

Marzo 26, 2026 • 
Tania Franco
Qué son los lip oils y por qué están en tendencia en 2026

Instagram: Hailey Bieber.

El mundo de la belleza es como la historia misma: un ciclo, los labios mate son cosa del pasado y las texturas satinadas en la piel vuelven a tomar el mando este año. Esa sensación “glossy” sigue marcando tendencia. No por nada la industria del maquillaje tiene un valor de aproximadamente 375 mil millones de dólares en 2026.

El arte de elegir un buen lip oil

Un lip oil es un híbrido entre tratamiento y maquillaje que hidrata profundamente los labios mientras les aporta un brillo ligero y un toque de color natural. A diferencia del gloss, su textura es más ligera y cómoda, ya que está formulado con aceites nutritivos —como jojoba, coco o vitamina E— que suavizan y restauran la piel. El resultado es un acabado jugoso, saludable y casi translúcido, que realza el tono natural de los labios sin saturarlos.

Qué son los lip oils y por qué están en tendencia en 2026

Instagram: Hailey Bieber.

Miles de marcas han lanzado su versión de lip oil como Dior, Charlotte Tilbury, Rare Beauty, entre otros. El auge de los labios hidratados incluso tuvo su momento mainstream en el Super Bowl LX, donde Melissa McCarthy protagonizó un comercial imitando una telenovela con Itati Cantoral por su famosa frase de la “lisiada” para promover el lip oil de E.LF.

Qué son los lip oils y por qué están en tendencia en 2026 - Rosalía

Instagram: Rosalía.

Celebridades que siguen el trend

Hailey Bieber, Selena Gomez y la mexicana Aislinn Derbez han dejado su belleza natural resaltando las facciones de sus labios. Los lip oil se han explotado en campañas comerciales para darle protagonismo al producto, siendo que un labial mate fuerte tradicional podría robar foco al producto.

Los lip oil en tendencia este 2026

Instagram: Aislinn Derbez.

Sin duda, la mejor manera de hacer destacar las facciones de tu rostro es enfatizando. Por ejemplo, el combo ideal sería un lip oil con un toque de color y un smokey eye café oscuro para destacar tu mirada, sin que tus labios sean el antagonista de la historia. La perfecta sinfonía facial está en destacar tus mejores atributos sin saturar.

Hailey Bieber labios color de labios tendencias en labios Aislinn Derbez Super Bowl
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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