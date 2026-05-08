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Kris Jenner confesó que usó Ozempic y revela los efectos negativos que sufrió

Kris Jenner ha compartido su experiencia con el uso de Ozempic para perder peso y por qué tuvo que dejar de usarlo tras sufrir efectos inesperados.

Mayo 08, 2026 • 
Melisa Velázquez
Kris Jenner habla de su experiencia con Ozempic y los efectos secundarios que padeció

Kris Jenner habla de su experiencia con Ozempic y los efectos secundarios que padeció

Getty Images

El Ozempic se ha consolidado como uno de los tratamientos más populares para bajar de peso rápidamente, especialmente entre las celebridades; sin embargo, aunque varias figuras han asegurado haber obtenido resultados efectivos con su uso, Kris Jenner confesó que su experiencia fue muy distinta.

La matriarca del clan Kardashian-Jenner aseguró haber experimentado una sensación de enfermedad con el uso de Ozempic, razón por la que tuvo que dejar de usarlo y buscar otras alternativas para perder peso.

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Kris Jenner habla de su experiencia con Ozempic y los efectos secundarios que padeció

Durante su participación en el podcast SHE MD, la empresaria confesó a la ginecóloga obstetra Dra. Thais Aliabadi y la defensora de los derechos de la mujer Mary Alice Haney que el también conocido como GLP-1 no le funcionó.

Lo intentamos una vez cuando nadie sabía qué era”, reveló Jenner.

Kris reveló que el uso de Ozempic, comúnmente recetado para controlar el peso y tratar la diabetes tipo 2, le provocó fuertes malestares y náuseas constantes, al grado de impedirle continuar con sus actividades laborales.

Y es que las náuseas y otros problemas gastrointestinales, son efectos secundarios del Ozempic para la pérdida de peso.

¿Con qué sustituyó Kris Jenner el Ozempic?

Ante los efectos secundarios que estaba experimentando, Kris Jenner decidió buscar ayuda y acudió a la doctora Thais Aliabadi, su médica personal y una de las conductoras del pódcast SheMD.

Un día la llamé y le dije: ‘No puedo seguir trabajando. No puedo, estoy fatal. No puedo con las náuseas.’ Y entonces ella dijo: ‘Vale, vale, probemos otra cosa’”, recordó la mujer de 70 años en el podcast.

Finalmente Kris dejó el Ozempic y optó por inyecciones y suplementos de péptidos, algo que generó un cambio positivo en Jenner.

Eso en realidad me ha dado un par de horas extra por la noche”, dijo sobre la incorporación a su rutina de salud. “Sentí que tenía más energía. Y, por supuesto, es bueno para el pelo, las uñas, la piel y todo eso”.

Kris también está tomando medidas para cuidar su salud a medida que envejece: “Me sacan sangre cada tres meses solo para mantener equilibradas mis hormonas”, dijo.

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