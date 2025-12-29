Suscríbete
Belleza

El 2026 y el regreso de la delgadez extrema

La estética vuelve a estrecharse en pasarelas y redes, pero el amor propio no debería hacerlo

Diciembre 29, 2025 • 
Tania Franco
El 2026 y el regreso de la delgadez extrema

Instagram.

La moda es cíclica. Lo ha sido siempre. Y con cada nuevo giro, vuelve también una conversación que creíamos más avanzada: la delgadez extrema reaparece en pasarelas, campañas y redes sociales como si fuera una novedad, cuando en realidad es un eco de otros tiempos. El 2026 comienza a insinuar ese regreso, no como una imposición abierta, sino como una estética sutil que se filtra entre referencias dosmileras, siluetas ultra lineales y narrativas que confunden disciplina con valor personal.

En redes sociales todos somos jueces

Hablar de esta tendencia no es señalar ni cuestionar a quienes naturalmente tienen cuerpos muy delgados. Todos los cuerpos existen, todos son válidos y ninguno necesita justificación. El problema nunca ha sido el cuerpo en sí, sino el mensaje que se construye alrededor de él cuando se convierte en ideal único, aspiracional y aparentemente obligatorio. Artistas como Ariana Grande, limitan sus comentarios en Instagram por el hate hacia su delgadez.

El 2026 y el regreso de la delgadez extrema

Instagram.

En los últimos meses, la conversación ha cambiado de forma, no de fondo. Ya no se habla de restricciones, sacrificio o agotamiento; ahora se habla de “reset”, “ozempic”, “autocuidado”, de “clean habits”. El lenguaje se suaviza, pero la exigencia permanece. Cuando la delgadez se presenta como sinónimo de control, éxito o bienestar, deja de ser una elección estética y se transforma en presión silenciosa.

La moda puede inspirar, pero no debería dictar

Admirar una silueta en una pasarela no significa desearla para la propia vida. Cada cuerpo responde a historias distintas: genética, etapas vitales, maternidad, estrés, descanso, salud emocional. Pretender que todos entren en el mismo molde no solo es irreal, también es profundamente injusto.

El 2026 y el regreso de la delgadez extrema

Instagram.

El 2026 puede traer de vuelta ciertas estéticas, pero no tiene por qué llevarse consigo los avances emocionales que tanto han costado. La belleza no se reduce a una talla ni a un hueso visible. Evoluciona, se adapta y acompaña los procesos reales de la vida. Ninguna tendencia debería invalidar eso.

Porque al final, la moda pasa. El cuerpo, en cambio, es el lugar donde vivimos todos los días. Y aprender a habitarlo con respeto, cuidado y amor propio seguirá siendo, pase lo que pase en las pasarelas, la elección más vigente de todas.

stranger things Ariana Grande Emily en Paris Lily Collins
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Los mejores outfits de Philippine Leroy-Beaulieu que confirman que el estilo no tiene edad
Moda
Los mejores outfits de Philippine Leroy-Beaulieu que confirman que el estilo no tiene edad
Diciembre 26, 2025
 · 
Tania Franco
Fendi reinventa sus íconos con espíritu parisino junto a "Emily in Paris"
Moda
La moda como lenguaje del amor en “Emily in Paris”
Diciembre 25, 2025
 · 
Tania Franco
¿Cuánto gana un actor extra en Netflix? Un actor de 'Stranger Things' revela la cifra real
Entretenimiento
¿Cuánto gana un actor extra en Netflix? Un actor de ‘Stranger Things’ revela la cifra real
Diciembre 25, 2025
 · 
Tania Franco
Los hombres que definieron el estilo y marcaron tendencia en 2025
Moda
Los hombres que definieron el estilo y marcaron tendencia en 2025
Diciembre 24, 2025
 · 
Tania Franco
Jon Bon Jovi rompe el silencio sobre el matrimonio de su hijo con Millie Bobby Brown
Personalidades
Jon Bon Jovi rompe el silencio sobre el matrimonio de su hijo con Millie Bobby Brown
El cantante revela por qué apoyó la boda pese a su juventud y cómo vive su nueva faceta como abuelo
Diciembre 08, 2025
 · 
Tania Franco
Demi Lovato y Aguilera
Belleza
Tendencias en Cirugías Estéticas: El Impacto de Ozempic en 2025
La aspiración por cuerpos delgados y caras afiladas está en auge y este año ha resonado el nombre de personalidades que decidieron cambiar su vida (y su cuerpo).
Abril 05, 2025
 · 
Tania Franco
el-rescate-que-tu-piel-estaba-esperando-ilhu-skin-repair-bienestar-que-viene-del-oceano.jpg
Belleza
El rescate que tu piel estaba esperando: ILHŨ Skin Repair, bienestar que viene del océano
Julio 14, 2025
 · 
Caras
Chanel N5
Belleza
Los 5 perfumes de lujo más vendidos de todos los tiempos
Las fragancias femeninas de alta gama más vendidas en la historia: sus notas principales y el clima ideal para llevarlas.
Abril 05, 2025
 · 
Tania Franco