Los momentos más memorables de la cultura pop en 2016 que hoy vuelven a conquistar internet

Diez años después, el año que marcó una era regresa como símbolo de nostalgia, música icónica y momentos que definieron a toda una generación

Enero 15, 2026 • 
Tania Franco
Con la llegada de 2026, internet ha comenzado a mirar hacia atrás. Exactamente una década nos separa de 2016, un año que muchos recuerdan como un punto alto de la cultura pop. Alfombras rojas inolvidables, estrenos que hicieron historia, romances virales y fenómenos digitales que cambiaron la manera en la que consumimos entretenimiento. Hoy, esa nostalgia colectiva vuelve a tomar fuerza en redes sociales, recordándonos por qué ese año dejó huella.

Los momentos que definieron el 2016

Taylor Swift hizo historia en los GRAMMYs

En 2016, Taylor Swift marcó un antes y un después en la música al convertirse en la primera mujer en ganar el premio a Álbum del Año en dos ocasiones, gracias a “1989". Aquel triunfo no solo consolidó su giro definitivo al pop, sino que abrió un nuevo capítulo en la historia de los GRAMMYs. Con los años, Swift ampliaría ese récord hasta convertirse en la única artista femenina en la historia en ganar el Álbum del Año cuatro veces, reafirmando su impacto cultural y su dominio en la industria musical.

Stranger Things se estrenó y cambió la televisión

La serie de Netflix llegó sin grandes expectativas y se convirtió en un fenómeno global, reviviendo la estética ochentera y lanzando a la fama a un elenco infantil que hoy es parte esencial de Hollywood. Lo que genera más nostalgia es que este 2026 estrenó su final, dándole cierre a una de las historias más queridas.

Leonardo DiCaprio ganó su primer Oscar

Tras años de nominaciones, el actor finalmente obtuvo la estatuilla por “The Revenant”, protagonizando uno de los momentos más celebrados en la historia reciente de los premios de la Academia.

Zayn Malik y Gigi Hadid debutaron como pareja

En 2016, se convirtieron en una de las parejas más comentadas de la cultura pop, marcando su debut oficial como pareja en la alfombra roja del MET Gala y definiendo la estética romántica de la época. Sin embargo, con el paso de los años, sus caminos tomaron rumbos distintos. Hoy ya no están juntos: Gigi mantiene desde hace tiempo una relación con Bradley Cooper, mientras que con Zayn comparte uno de los lazos más importantes de su vida, su hija Khai, nacida en 2020. Una historia que evolucionó, pero que sigue conectada por la familia.

Kylie Jenner rompió internet con sus Lip Kits

El lanzamiento de sus productos de maquillaje se agotó en minutos y marcó el inicio del dominio de las celebridades en la industria de la belleza digital.

El estreno de La La Land

En 2016 llegó “La La Land”, una película que transformó el romance moderno en cine y que, con música, sueños y finales imperfectos, conquistó a toda una generación. Su desenlace no fue el esperado, pero sí profundamente honesto. Protagonizada por Emma Stone y Ryan Gosling.

A diez años de distancia, 2016 se ha convertido en un refugio emocional, un año al que regresamos para revivir música, series y momentos que marcaron nuestra memoria colectiva. En este inicio de 2026, mirar atrás no es solo nostalgia: es reconocer cómo esos instantes siguen influyendo en lo que consumimos, celebramos y recordamos hoy.

