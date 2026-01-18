La quinta temporada de Stranger Things habría sido escrita con inteligencia artificial

Poner punto final a una serie que ha sido querida durante años nunca es fácil. Siempre habrá espectadores inconformes, finales que dividen opiniones y debates inevitables. Stranger Things no fue la excepción. Tras el estreno de su quinta temporada, las críticas no tardaron en aparecer, acompañadas de una teoría que rápidamente se volvió viral: que sus creadores, Ross y Matt Duffer, habrían utilizado inteligencia artificial —específicamente ChatGPT— para escribir el cierre de la historia.

El rumor surgió a partir del documental One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5. En una de sus escenas, se observa a los hermanos Duffer trabajando frente a una computadora mientras organizan ideas y líneas narrativas en Google Docs. Algunos usuarios en redes sociales aseguraron haber visto una pestaña relacionada con ChatGPT, lo que fue suficiente para detonar especulaciones sobre el supuesto uso de IA en el proceso creativo. Ante la ola de comentarios, la directora del documental, Martina Radwan, abordó el tema en una entrevista con The Hollywood Reporter, donde invitó al público a cuestionar las suposiciones y defendió el trabajo del equipo creativo: “¿Estamos seguros de que tenían ChatGPT abierto? Hay mucho debate donde dicen: ‘No sabemos realmente, pero lo asumimos’. […] ¿No lo tiene todo el mundo abierto para hacer una investigación rápida?”

Radwan aclaró que no existe confirmación alguna de que se haya utilizado inteligencia artificial para escribir el guión, y subrayó que en las imágenes únicamente se aprecia lo que estaba en pantalla, sin que eso pruebe cómo o para qué se estaba utilizando. Incluso negó abiertamente que se recurriera a este tipo de “ayuda”, al menos en su presencia.

“Lo que se ve es creatividad en acción, conversación, desarrollo de la historia. Todo lo demás son suposiciones”.Desde el inicio, era previsible que mostrar el detrás de cámaras de una megaproducción de este nivel generaría reacciones encontradas. Revelar los procesos creativos, técnicos y narrativos suele romper parte de la magia que rodea a universos tan emblemáticos como Hawkins o The Upside Down. Sin embargo, el objetivo del documental fue precisamente ese: acercar a los fans a la experiencia real de una producción monumental y permitirles vivirla como si fueran un integrante más del equipo.

Hasta ahora, ni Netflix ni los hermanos Duffer han confirmado el uso de inteligencia artificial en el desarrollo de la historia. Por lo pronto, el debate continúa, alimentado por un final que no dejó indiferente a nadie.

