El triste origen de los outfits de Ariana Grande con los que impuso moda en el 2018

En 2026, Ariana Grande habló con total honestidad sobre el origen de uno de los looks más reconocibles de su carrera: los hoodies oversized combinados con botas altas, un estilo que dominó la moda urbana en 2018 y se convirtió en parte de su identidad pública.
Lejos de responder a una tendencia o decisión estilística, Ariana explicó que ese uniforme nació en un momento de profunda vulnerabilidad emocional, cuando atravesaba el duelo por la muerte de su exnovio, Mac Miller.
Fue una etapa muy extraña de mi vida. Estaba procesando muchas cosas. Siempre he querido esconderme en algo realmente cómodo, pero recuerdo que las botas todavía me hacían sentir poderosa. Sinceramente, en ese momento no tenía la energía mental para pensar en la ropa.
Ariana Grande reconoció que, en ese periodo, no tenía la energía mental para pensar en moda o vestuario. La comodidad se volvió una necesidad emocional. Así, sin intención ni planeación, nació una estética que definió una era y fue replicada en pasarelas, street style y redes sociales. Para Ariana, el look fue simplemente una forma de sobrevivir emocionalmente.