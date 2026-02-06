Suscríbete
Britney Spears habla del miedo que le provoca su familia

Fue en 2021 cuando la cantante se liberó de la tutela por la que su padre mantuvo el control de sus finanzas y su vida personal durante casi 14 años

Febrero 06, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
britney spears

Britney spears se dijo “fastidiada” del poco respeto que existe hacia su intimidad

Getty

Britney Spears compartió un nuevo mensaje en su perfil que dio de que hablar ya que expresa que “tiene suerte de estar viva”, tras los malos tratos de su familia. En la publicación aseguró que ya perdonó lo que ocurrió con su familia en el pasado, pero dijo que no lo olvida.

“Tengo mucha suerte de estar viva con la forma en que mi familia me trató alguna vez en mi vida y ahora les tengo miedo. Es extraño como Dios trabaja de maneras misteriosas... para ser totalmente honesta con ustedes, no importa lo que diga, nunca se responsabilizarán de lo que hicieron.Podemos perdonar como personas, pero nunca olvides”, mencionó.

La princesa del pop reiteró que no olvida que fue excluida y aislada por su familia con quien hasta ahora se mantiene distanciada. Señaló a su padre, Jamie, a su mamá Lynne y a su hermana Jamie Lynn, de aprovecharse por años de las ganancias que obtuvo por su trabajo como cantante. Aunque también los acusa no de no haberla apoyado en momentos difíciles.

Britney Spears fue clara en expresar la falta de responsabilidad por parte de su familia para asumir el daño que le hicieron, sin embargo, la cantante ha continuado con su vida.

“Como personas, todo lo que realmente queremos es sentirnos conectados el uno con el otro y nunca sentirnos solos. Para aquellos de ustedes en su familia que han dicho que ayudarte es aislarlos y hacer que se sientan increíblemente excluidos, se equivocaron. Podemos perdonar como personas, pero tú nunca olvidas. El anhelo de contacto siempre es crucial”, explicó.

Britney Spears
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
