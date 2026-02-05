Cruz Beckham revive la era Spice junto a su madre en un reencuentro íntimo, durante la pelea con Brooklyn

En una escena que ha encendido las redes, Cruz Beckham protagonizó un momento inolvidable al cantar “Viva Forever” junto a Victoria Beckham y las Spice Girls, en una reunión privada que quedó registrada en video y se volvió viral.

¿Un intento de distracción?

El reencuentro tuvo lugar sin escenario ni anuncio previo, en un ambiente íntimo que despertó la nostalgia de toda una generación, pocos días después del cumpleaños de Emma Bunton. Aunque fue una escena sencilla, sin producción ni luces, la grabación captó la atención de los fans por su emotividad y espontaneidad.

Este momento se da en medio de la tensión mediática que rodea a la familia Beckham, lo que ha aumentado el impacto de la grabación en redes sociales, donde millones han visto a Cruz compartir su pasión por la música junto a figuras icónicas del pop británico.