Entretenimiento

Lady Gaga rompe el silencio y revela por qué lloró cuando Bad Bunny ganó Álbum del Año en los Grammys 2026

El triunfo histórico de DeBÍ TiRAR MáS FOToS, conmovió a Lady Gaga, quien explicó entre lágrimas la razón detrás de su emoción

Febrero 04, 2026 • 
Tania Franco
La noche de los Premios Grammy 2026 quedó marcada por un momento histórico: Bad Bunny ganó Álbum del Año con DeBÍ TiRAR MáS FOToS, convirtiéndose en el primer artista en llevar un álbum en español a lo más alto de la premiación.

El reconocimiento fue el punto culminante de una noche redonda para Benito, quien horas antes también había sido galardonado como Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Interpretación Musical Global. Sin embargo, fue este último premio —el más importante de la ceremonia— el que desató una reacción inesperada en el público: Lady Gaga no pudo contener las lágrimas.

Me alegro muchísimo por él y, ya sabes, lo que significa para la gente es importantísimo. Es un músico y un ser humano brillante. Es increíblemente amable, y lo que dijo me pareció importantísimo ahora mismo y muy inspirador. Lo que está sucediendo en este país es desgarrador, y tenemos mucha suerte de tener líderes como él que defienden la verdad y lo correcto.
Lady Gaga.

Lady Gaga también conectó el discurso de Bad Bunny con el contexto social actual en Estados Unidos. Más allá del récord histórico, el triunfo de DeBÍ TiRAR MáS FOToS fue leído como una victoria cultural y emocional. Un reconocimiento que trascendió la música y que, para muchos —incluida Lady Gaga—, simbolizó esperanza, representación y liderazgo en un momento clave.

