¡Con la sala de pie! Harry Styles entrega a Bad Bunny el Álbum del Año en los Grammy 2026

Durante la ceremonia de los Grammy Awards 2026, Harry Styles tomó el escenario para presentar el galardón a Álbum del Año, recordando que “un gran álbum puede cambiar la forma en la que ves todo” y que los mejores discos permanecen con nosotros como viejos amigos.

Entre los nominados figuraban nombres de peso como Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Lady Gaga, Kendrick Lamar y otras grandes figuras del hip hop y el pop internacional. El anuncio final confirmó lo que muchos intuían: el premio se lo llevó Bad Bunny con DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

Con toda la sala de pie, el artista puertorriqueño subió al escenario visiblemente conmovido y dedicó palabras que trascendieron la música. Entre lágrima, inició agradeciendo a Puerto Rico, expresó antes de agradecer a Dios, a la Academia y a todas las personas que creyeron en él a lo largo de su carrera.

Quiero dedicar este premio a todas las personas que tuvieron que dejar su tierra, su país, para seguir sus sueños. Para todas las personas que han perdido un ser querido y aun así han tenido que seguir adelante con mucha fuerza, este premio es para ustedes. Gracias por tanto amor. Los quiero. A todos los latinos del mundo entero y a todos los artistas que estuvieron antes y que merecieron estar en esta tarima recibiendo este premio. Muchas gracias. Bad Bunny.

El momento, presentado por Harry Styles y coronado por el mensaje de Bad Bunny, se convirtió en uno de los instantes más poderosos de la noche: una celebración de la música como viaje, identidad y fuerza colectiva, que confirmó el impacto global del artista y el lugar histórico de su álbum en la cultura contemporánea.