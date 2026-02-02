Suscríbete
¡Con la sala de pie! Harry Styles entrega a Bad Bunny el Álbum del Año en los Grammy 2026

En el día de su cumpleaños, Harry Styles presentó el premio más importante de la noche, que terminó en manos de Bad Bunny, haciendo que toda la sala se pusiera de pie

Febrero 01, 2026 • 
Tania Franco
Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy

Durante la ceremonia de los Grammy Awards 2026, Harry Styles tomó el escenario para presentar el galardón a Álbum del Año, recordando que “un gran álbum puede cambiar la forma en la que ves todo” y que los mejores discos permanecen con nosotros como viejos amigos.

Entre los nominados figuraban nombres de peso como Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Lady Gaga, Kendrick Lamar y otras grandes figuras del hip hop y el pop internacional. El anuncio final confirmó lo que muchos intuían: el premio se lo llevó Bad Bunny con DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

Con toda la sala de pie, el artista puertorriqueño subió al escenario visiblemente conmovido y dedicó palabras que trascendieron la música. Entre lágrima, inició agradeciendo a Puerto Rico, expresó antes de agradecer a Dios, a la Academia y a todas las personas que creyeron en él a lo largo de su carrera.

Quiero dedicar este premio a todas las personas que tuvieron que dejar su tierra, su país, para seguir sus sueños. Para todas las personas que han perdido un ser querido y aun así han tenido que seguir adelante con mucha fuerza, este premio es para ustedes. Gracias por tanto amor. Los quiero. A todos los latinos del mundo entero y a todos los artistas que estuvieron antes y que merecieron estar en esta tarima recibiendo este premio. Muchas gracias.
Bad Bunny.

El momento, presentado por Harry Styles y coronado por el mensaje de Bad Bunny, se convirtió en uno de los instantes más poderosos de la noche: una celebración de la música como viaje, identidad y fuerza colectiva, que confirmó el impacto global del artista y el lugar histórico de su álbum en la cultura contemporánea.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
