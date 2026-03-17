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Gwyneth Paltrow desata polémica en los Oscar 2026 por su vestido

El diseño, que dejaba al descubierto gran parte de su silueta, desató críticas y reavivó el debate sobre edadismo y libertad femenina

Marzo 17, 2026 • 
Tania Franco
Gwyneth Paltrow desata polémica en los Oscar 2026 por su vestido

(Christina House / Los Angeles Times via Getty Images)

Gwyneth Paltrow volvió a acaparar titulares en los Oscar 2026 tras aparecer en la alfombra roja, dejando al descubierto gran parte de su pierna y creando un efecto casi “invisible” a primera vista. Una pieza custom de Giorgio Armani Privé, confeccionado en seda color marfil con un diseño strapless de líneas limpias y minimalistas.

Gwyneth Paltrow desata polémica en los Oscar 2026 por su vestido

Getty Images.

El look, elegante y considerado por muchos usuarios provocador, rápidamente se volvió viral en redes sociales, especialmente a partir de un video en el que la actriz es captada bajando las escaleras antes de entrar al teatro. Mientras algunos celebraron su seguridad y estilo, otros calificaron el diseño como “demasiado revelador”, generando una ola de comentarios divididos.

Gwyneth Paltrow desata polémica en los Oscar 2026 por su vestido

(Christina House / Los Angeles Times via Getty Images)

¿Una crítica por su edad?

Aunque la conversación comenzó por moda, pronto evolucionó hacia un debate más profundo. Diversos usuarios han señalado que las críticas hacia Paltrow podrían estar influenciadas por el edadismo en la industria, cuestionando por qué una mujer no podría mostrar su cuerpo con libertad a cualquier edad.

Gwyneth Paltrow - Demi Moore

(Photo by John Shearer/98th Oscars/Getty Images The Academy via Getty Images)

A sus 53 años, la actriz parece desafiar los códigos tradicionales de la alfombra roja, apostando por una estética limpia, sofisticada y, al mismo tiempo, audaz.

Gwyneth Paltrow genera polémica en los Oscar 2026

Instagram: Gwyneth Paltrow.

Más allá del vestido, lo que su aparición evidencia es cómo la moda sigue siendo un terreno de debate social. En una noche donde todo está cuidadosamente calculado, Gwyneth Paltrow logró convertir un look en conversación global.

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Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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