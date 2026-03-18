Kate Middleton deslumbra en el banquete de Estado con su primera aparición con tiara en el 2026

Kate Middleton volvió a confirmar su estatus como referente de elegancia durante el banquete de Estado celebrado en el Castillo de Windsor, en honor a la visita oficial del presidente de Nigeria, Bola Tinubu, y la primera dama, Oluremi Tinubu.

Para la ocasión, la princesa de Gales apostó por un sofisticado vestido en tono verde esmeralda, una elección que no solo destacó por su silueta fluida y romántica, sino también por su simbolismo diplomático. El look se complementó con una de sus tiaras más emblemáticas, pieza que añade un guiño histórico a cada una de sus apariciones formales.

(Photo by Henry Nicholls - WPA Pool/Getty Images)

Acompañada por el príncipe William y el duque de Edimburgo, Kate protagonizó uno de los momentos más comentados de la velada, donde la realeza británica desplegó toda su tradición en un entorno cargado de historia.

Este tipo de eventos no solo refuerzan los lazos diplomáticos entre naciones, sino que también se convierten en vitrinas de estilo, donde la princesa de Gales continúa consolidando una imagen impecable, equilibrando modernidad, tradición y significado en cada elección de vestuario.