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Eugenia de York está embarazada de su tercer hijo

La Casa Real Británica anunció que la princesa está esperando un hijo junto a su esposo, el empresario Jack Brooksbank

Mayo 04, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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El comunicado oficial de la Casa Real señala que el nacimiento del bebé está previsto para el verano de este año. Dicho anuncio fue difundido tanto a través de los canales institucionales del Palacio cono en redes sociales, acompañado de una imagen familiar en la que sus dos hijos, August y Ernest, sostienen una ecografía del futuro bebé. En el mensaje, la pareja expresó su alegría por la llegada de un nuevo integrante a la familia.

De acuerdo con información oficial, el rey Carlos III ya fue informado y manifestó su satisfacción por la noticia. El gesto de que la Casa Real compartiera públicamente el anuncio ha sido interpretado como una muestra de respaldo institucional hacia Eugenia, quien no es miembro activo de la realeza, pero mantiene vínculos cercanos con la familia.

El bebé será el tercer hijo del matrimonio, que ya es padre de August, nacido en 2021, y Ernest, nacido en 2023, y se convertirá en uno de los bisnietos de la fallecida reina Isabel II, además de ocupar un lugar en la línea de sucesión al trono británico.

La noticia llega en un contexto complejo para la familia, marcado por la controversia en torno al ex príncipe Andrés, padre de Eugenia. Tanto ella como su hermana han optado por mantener un perfil discreto, alejadas de la polémica.

¿Quién es el esposo de Eugenia de York?

Jack Brooksbank, es empresario y ejecutivo de marketing, originario de Londres. Nacido en 1986, no pertenece a la realeza, pero se incorporó a la familia real tras su boda con la princesa en 2018. Abres de eso, desarrolló su carrera en el sector de la hospitalidad, trabajando en bares y clubes exclusivos de Londres, donde llegó a ser gerente del reconocido club Mahiki en Mayfair.

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Con el tiempo, dio el salto a la industria de bebidas, donde se desempeñó como embajador de la marca del tequila Casaamigos, cofundada por el actor George Clooney, lo que impulsó su perfil dentro del mundo empresarial.

Actualmente, trabaja como ejecutivo en el área de marketing y ventas para la empresa inmobiliaria Discovery Land Company, con operaciones en destinos exclusivos, por lo que divide su tiempo entre el Reino Unido y Portugal.

Eugenia de York Eugenia de York y Jack Broonksbank
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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