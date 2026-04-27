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Qué estudiará la Princesa Leonor y dónde

La heredera de la corona española cursará un grado de cuatro años en la universidad pública de Getafe

Abril 27, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, según informó la Casa Real. “Ha superado satisfactoriamente todo el proceso de selección que se aplica a los estudiantes que han cursado sus estudios de bachillerato en el extranjero”.

Leonor comenzará una nueva etapa tras completar su formación en las Fuerzas Armadas. Empezará el curso académico como el resto de los estudiantes en las primeras semanas de septiembre, la joven tendrá que acudir al campus situado en pleno corazón de Getafe, podrá regresar al hogar familiar en el Palacio de la Zarzuela tras más de cinco años viviendo fuera de nuestro país y en las diferentes academias militares.

Según fuentes de la Casa Real, la princesa fue aceptada tras presentar su solicitud para estudiar en esta universidad pública, una de las más prestigiosas de España, después de valorar varias opciones y teniendo en cuenta que este grado en Ciencias Políticas es muy completo.

Leonor presentó su solicitud a través del procedimiento conocido como de admisión temprana, establecido para los alumnos que han estudiado y obtenido el título de Bachillerato Internacional de España.

Princesa Leonor
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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