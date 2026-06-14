La estética Cottagecore que está transformando la forma de vestir y decorar este verano

Popularizada en redes sociales como TikTok e Instagram, la tendencia Cottagecore se apodera de elementos como los estampados florales, los libros, los juegos de té, la ropa de lino y las actividades manuales, recreando una versión romántica y moderna de la vida campestre.

El Cottagecore es una estética inspirada en la vida rural y la sencillez del campo, que evoca imágenes de casas acogedoras, flores, picnics, pan recién horneado y objetos artesanales.

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¿Qué es el Cottagecore y cómo nació?

El Cottagecore surgió en Tumblr alrededor del año 2017 y más tarde se popularizó en redes sociales como Instagram y TikTok, su nombre combina la palabra “cottage” (cabaña) con el sufijo “core”, utilizado para definir estilos o tendencias.

Se trata de una estética que se caracteriza por una visión nostálgica de la vida en el campo, destacando la conexión con la naturaleza, los procesos manuales y un ritmo de vida más pausado, y sus seguidores afirman que adoptar este estilo les ayuda a relajarse y disfrutar de una vida más tranquila y consciente.

El Cottagecore en la moda

El Cottagecore también ha dejado huella en la moda, inspirando a marcas como Batsheva, The Vampire’s Wife y Cecilie Bahnsen, que reinterpretan la estética vintage con un enfoque contemporáneo, que se refleja en vestidos vaporosos, estampados florales, tejidos naturales como el lino y el algodón, así como prendas en tonos suaves que evocan paisajes campestres.

Los detalles artesanales, como bordados, encajes y tejidos a mano, también cobran protagonismo, aportando un aire nostálgico y femenino.

El Cottagecore en el diseño de interiores

En el mundo de la decoración, la estética Cottagecore está transformando los hogares en refugios acogedores con muebles de madera natural, las flores frescas, las cerámicas artesanales y los textiles con estampados florales o cuadros son algunos de los elementos más representativos de este estilo, pues la idea es crear espacios cálidos y relajantes que transmitan calma y bienestar.

Además, el Cottagecore promueve valores como la sostenibilidad y el consumo consciente, gracias a la reutilización de muebles antiguos, la preferencia por materiales naturales y la valoración de los objetos hechos a mano forman parte de una filosofía que apuesta por la calidad y la durabilidad frente al consumo impulsivo.