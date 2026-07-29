Quién es Madison Beer, la cantante que anunció su compromiso con Justin Herbert, quarterback de los Chargers

La pareja compartió la feliz noticia a través de una publicación conjunta en Instagram, donde mostraron las imágenes de la romántica propuesta de matrimonio, acompañada del mensaje “Meet my fiancé” (conozcan a mi prometido).

Madison Elle Beer es una cantante de Jericho, Nueva York, su carrera principal es como cantante, compositora y figura mediática, además de que en ocasiones ha aparecido en videos musicales y proyectos audiovisuales. Alcanzó la fama en 2012, cuando Justin Bieber compartió en redes sociales una de sus interpretaciones en Youtube, impulsando su carrera a nivel internacional.

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Desde entonces ha construido una sólida trayectoria en la música pop, con éxitos como Selfish, Home With You y Make You Mine. También ha prestado su voz al personaje Evelynn del grupo virtual K/DA inspirado en el videojuego League of Legends. Sus álbumes Life Support 2021, Silence Between Songs 2023 y Locket 2026, la consolidaron como una de las artistas jóvenes más populares del género pop.

Madison Beer y Justin Herbert hicieron público su compromiso mediante una serie de fotos tomadas durante la propuesta, realizada en un jardín decorado con flores y vegetación. En las imágenes se observa al quarterback arrodillado mientras le entrega el anillo de compromiso, además de otros momentos de celebración de la pareja.

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Los rumores de su relación comenzaron en agosto de 2025, cuando fueron vistos juntos en Los Ángeles. Meses después confirmaron públicamente su romance al aparecer besándose antes de un partido de los Chargers. Desde entonces mantuvieron una relación relativamente discreta, aunque Madison asistió en varias ocasiones a apoyar a Herbert durante la temporada de la NFL.