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Revelan fecha y lugar de la esperada boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

La boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez es uno de los eventos más esperados del año, y todo indica que ya tienen la fecha y el lugar.

Julio 29, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Cuándo y dónde es la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

¿Cuándo y dónde es la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

Getty Images

Fue en agosto de 2025 cuando, tras casi una década de relación y después de formar una numerosa familia, Cristiano Ronaldo sorprendió a Georgina Rodríguez con un anillo de compromiso, desde entonces, comenzaron a surgir rumores de que la esperada boda se celebraría una vez concluido el Mundial de 2026.

Todo parece indicar que la larga espera está por terminar, pues en los últimos días, diversos reportes han revelado nuevos detalles sobre la boda de Cristiano y Georgina, la cual podría celebrarse mucho antes de lo previsto.

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¿Cuándo y dónde es la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

Tras la filtración de una supuesta invitación de boda, el programa de televisión V+ Fama aseguró que Cristiano y Georgina podrían llegar al altar entre el 1 y el 8 de agosto en una ceremonia privada y con invitados de lujo en Portugal.

Aunque hay pocos detalles sobre el evento, se especula que la boda podría celebrarse en el Palacio de Quinta da Regaleira, en Sintra, Portugal, debido a la privacidad que ofrece el lugar y a su vínculo con el país natal del astro portugues.

Se dice que la exclusiva lista de invitados incluirá tanto a celebridades como figuras importantes del futbol, incluso han comenzado a sonar nombres como: Vin Diesel, Connor McGregor, Vinícius Jr., Kylian Mbappé, Rihanna, Jennifer López, Drake.

Sin embargo, y a pesar de todas las especulaciones que se han viralizado en los últimos días, la información no está confirmada por la pareja, e incluso han mencionado el 29 de agosto como otra posible fecha para la gran celebración.

Historia de amor de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

La historia de amor entre Cristiano y Georgina comenzó en 2016, cuando se conocieron en una tienda de Gucci en Madrid, donde ella trabajaba como asistente de ventas, ella misma ha revelado que el flechazo fue inmediato e intenso.

cristiano ya era padre de Cristiano Jr. cuando comenzó a salir con Georgina; sin embargo, ella no dudó en asumir el papel de madre, y en 2017 nació su primera hija en común, Alana Martina, y en 2022 dieron la bienvenida a Bella Esmeralda, y ese mismo año perdieron a un niño durante el parto.

A lo largo de su relación, Georgina ha acompañado al futbolista en cada una de sus etapas profesionales, desde su paso por el Real Madrid, la Juventus, el Manchester United y, actualmente, el club saudí Al-Nassr.

Por su parte, Cristiano ha expresado en diversas ocasiones que ella es uno de los mayores apoyos de su vida, y también la impulsa a seguir sus propios sueños y metas profesionales.

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