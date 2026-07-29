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¿Cuánto habrían ganado las estrellas de La Odisea? Estas son las cifras estimadas

Aunque no se han revelado los salarios oficiales, diversos reportes de la industria estiman cuánto podrían haber recibido Matt Damon, Tom Holland, Zendaya y el resto del reparto por participar en una de las películas más ambiciosas del año.

Julio 29, 2026 • 
Tania Franco
¿Cuánto habrían ganado las estrellas de La Odisea? Estas son las cifras estimadas

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - JULY 27: Zendaya attends the World Premiere of Columbia Pictures SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY at the Dolby Theatre on July 27, 2026 in Hollywood, California. (Photo by Eric Charbonneau/Sony Pictures via Getty Images)

Eric Charbonneau/Sony Pictures via Getty Images

La Odisea es la nueva superproducción de Christopher Nolan, que no solo ha llamado la atención por su impresionante elenco y su millonario presupuesto, sino también por la curiosidad que despierta cuánto habrían cobrado sus protagonistas.

Hasta el momento, Universal Pictures y el propio Christopher Nolan no han confirmado oficialmente los salarios del reparto. Sin embargo, distintos medios especializados y reportes de la industria han publicado estimaciones sobre lo que hipotéticamente podrían haber ganado los actores, tomando como referencia contratos previos, su posición en Hollywood y el tamaño de sus papeles.

¿Cuánto habrían ganado las estrellas de La Odisea? Estas son las cifras estimadas

Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images

Los salarios estimados del elenco

Estas son las cifras que diversos reportes atribuyen al reparto de La Odisea. Es importante recordar que ninguna ha sido confirmada por el estudio.

  • Matt Damon (Odiseo): 15 millones de dólares.
  • Tom Holland (Telémaco): 10 millones de dólares.
  • Anne Hathaway (Penélope): 8 millones de dólares.
  • Robert Pattinson (Antínoo): 7 millones de dólares.
  • Charlize Theron (Calipso): 6 millones de dólares.
  • Zendaya (Atenea): 5 millones de dólares.
  • Jon Bernthal (Antíloco): 3 millones de dólares.
  • Benny Safdie (Agamenón): 2 millones de dólares.
  • Himesh Patel (Euríloco): 2 millones de dólares.
  • Lupita Nyong’o: 1.5 millones de dólares.
  • Elliot Page: 1.5 millones de dólares.
  • Mia Goth (Circe): entre 1 y 1.5 millones de dólares.

Aunque estos montos deben tomarse como estimaciones, las cifras reflejan la magnitud de una producción considerada una de las apuestas más ambiciosas de Christopher Nolan, con un reparto repleto de ganadores del Oscar y algunas de las mayores estrellas de Hollywood.

La Odisea Anne Hathaway Tom Holland Zendaya
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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