¿Cuánto habrían ganado las estrellas de La Odisea? Estas son las cifras estimadas

La Odisea es la nueva superproducción de Christopher Nolan, que no solo ha llamado la atención por su impresionante elenco y su millonario presupuesto, sino también por la curiosidad que despierta cuánto habrían cobrado sus protagonistas.

Hasta el momento, Universal Pictures y el propio Christopher Nolan no han confirmado oficialmente los salarios del reparto. Sin embargo, distintos medios especializados y reportes de la industria han publicado estimaciones sobre lo que hipotéticamente podrían haber ganado los actores, tomando como referencia contratos previos, su posición en Hollywood y el tamaño de sus papeles.

Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images

Los salarios estimados del elenco

Estas son las cifras que diversos reportes atribuyen al reparto de La Odisea. Es importante recordar que ninguna ha sido confirmada por el estudio.

Matt Damon (Odiseo): 15 millones de dólares.

Tom Holland (Telémaco): 10 millones de dólares.

Anne Hathaway (Penélope): 8 millones de dólares.

Robert Pattinson (Antínoo): 7 millones de dólares.

Charlize Theron (Calipso): 6 millones de dólares.

Zendaya (Atenea): 5 millones de dólares.

Jon Bernthal (Antíloco): 3 millones de dólares.

Benny Safdie (Agamenón): 2 millones de dólares.

Himesh Patel (Euríloco): 2 millones de dólares.

Lupita Nyong’o: 1.5 millones de dólares.

Elliot Page: 1.5 millones de dólares.

Mia Goth (Circe): entre 1 y 1.5 millones de dólares.

Aunque estos montos deben tomarse como estimaciones, las cifras reflejan la magnitud de una producción considerada una de las apuestas más ambiciosas de Christopher Nolan, con un reparto repleto de ganadores del Oscar y algunas de las mayores estrellas de Hollywood.