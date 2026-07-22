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El impactante truco de ‘La Odisea’ que dejó sin palabras a Tom Holland y Anne Hathaway

Los actores relataron cómo filmó Christopher Nolan la escalofriante transformación de soldados en cerdos en su nueva película.

Julio 22, 2026 • 
Tania Franco
El impactante truco de 'La Odisea' que dejó sin palabras a Tom Holland y Anne Hathaway

Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images

Christopher Nolan vuelve a demostrar por qué es considerado uno de los directores más innovadores del cine. Aunque el elenco de La Odisea estuvo presente durante el rodaje de sus escenas más ambiciosas, Tom Holland y Anne Hathaway confesaron que ni ellos entendían cómo se habían logrado algunos de los efectos especiales hasta después de ver la película terminada.

Durante una conversación sobre el filme, ambos actores revelaron que una de las secuencias que más los dejó sin palabras fue la transformación de personas en cerdos, inspirada en el episodio de la hechicera Circe dentro de la obra de Homero.

Estábamos ahí, formábamos parte de las escenas y, aun así, cuando vimos el resultado pensamos: '¿Cómo hizo eso?’
Anne Hathaway
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IG: The Odyssey Movie

Yo estaba ahí y, cuando la vi, pensé: ‘Entonces ahí sí debieron usar CGI’. [...] Lo primero que hice fue voltear con Chris y preguntarle: '¿Cómo hiciste lo de los cerdos?’
Tom Holland

A pesar de haber estado en el set, Tom Holland admitió que estaba convencido de que Christopher Nolan había recurrido a efectos digitales para esa escena. Christopher Nolan explicó que la secuencia no utilizó imágenes generadas por computadora. En cambio, el equipo recurrió a animatrónicos, juegos de cámara y actores que participaron físicamente en la escena.

Solo son ángulos de cámara, animatrónicos y un grupo de actores que se animaron a hacer algo realmente loco.
Tom Holland
El impactante truco de 'La Odisea' que dejó sin palabras a Tom Holland y Anne Hathaway

IG: Odyssey Movie

La actriz también explicó que otra de las secuencias más impresionantes es aquella en la que Circe, interpretada por Samantha Morton, manipula una cabeza durante uno de sus hechizos. Muchos espectadores podrían asumir que se trata de una creación digital, pero Hathaway aseguró que todo ocurrió frente a la cámara.

Eso que ella está esculpiendo no es CGI.
Anne Hathaway

De acuerdo con la actriz, el departamento de arte trabajó junto a un artista especializado para fabricar una cabeza animatrónica funcional que Samantha Morton pudiera manipular durante la filmación. Tom Holland añadió que incluso el movimiento de la mandíbula del personaje fue realizado mediante mecanismos físicos, sin recurrir a efectos digitales.

La Odisea Anne Hathaway Tom Holland Christopher Nolan
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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