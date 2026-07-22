“Nido de Vilanas”, filmada con iPhone 17 Pro

El microdrama retoma los recursos narrativos que han distinguido a la tragicomedia latinoamericana durante décadas y se conecta con la memoria colectiva que ha moldeado nuestra identidad popular. Este estilo de entretenimiento continúa vigente y, en esta ocasión, da el salto de la pantalla televisiva a la palma de la mano gracias a iPhone.

La trama: Tras la muerte de Don Cristóbal, cuatro mujeres se disputan una herencia envuelta en traiciones, secretos y crímenes. Entre alianzas rotas y ansias de venganza, cada una descubre hasta dónde es capaz de llegar por el poder y el dinero.

El protagonista: iPhone 17 Pro. Gracias a funciones como modo Cine, 4K Dolby Vision, modo Acción y un zoom de calidad óptica de hasta 8x, el director logró capturar los matices únicos que han caracterizado a este tipo de historias durante décadas, intensificando el dramatismo de cada escena.

“Nido de Villanas” se estrenó el 21 de julio de 2026 a las 7:00 p.m. (hora de la Ciudad de México) a través del canal de YouTube de Apple en México y de la plataforma de streaming en español VIX.

La fotógrafa mexicano-coreana SeoJu Park capturó a las protagonistas con iPhone 17 Pro, dando vida a una serie de imágenes que acompañan el lanzamiento de la micronovela y que podrán apreciarse en espacios públicos de distintas ciudades de México bajo el concepto “Mirada de Villana”.

Apple, en colaboración con Televisa, produjo esta micronovela.

Ficha técnica:

Director: Salvador Espinosa

Director de Fotografía: Alexis Zabé

Guionista: Gustavo Bracco

Reparto:

Itatí Cantoral es Elena

Gabriela Spanic es Catalina

Ela Velden es Renata

Mariana Torres es Beatriz

Carlos Said es Emiliano

Mauricio Abad es Tomás

Emiré Arellano es Lupita

Lalo Palacios es Armando

Luis Fernando Peña es Ulises

Omar Fierro es Don Cristóbal