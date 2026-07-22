“Nido de Vilanas”, filmada con iPhone 17 Pro
Apple celebra un género televisivo que ha dejado huella en generaciones completas de México y de América Latina: la telenovela. Para conmemorarlo, presenta su producción audiovisual más reciente: una micronovela de 14 capítulos en formato vertical.
El microdrama retoma los recursos narrativos que han distinguido a la tragicomedia latinoamericana durante décadas y se conecta con la memoria colectiva que ha moldeado nuestra identidad popular. Este estilo de entretenimiento continúa vigente y, en esta ocasión, da el salto de la pantalla televisiva a la palma de la mano gracias a iPhone.
La trama: Tras la muerte de Don Cristóbal, cuatro mujeres se disputan una herencia envuelta en traiciones, secretos y crímenes. Entre alianzas rotas y ansias de venganza, cada una descubre hasta dónde es capaz de llegar por el poder y el dinero.
El protagonista: iPhone 17 Pro. Gracias a funciones como modo Cine, 4K Dolby Vision, modo Acción y un zoom de calidad óptica de hasta 8x, el director logró capturar los matices únicos que han caracterizado a este tipo de historias durante décadas, intensificando el dramatismo de cada escena.
“Nido de Villanas” se estrenó el 21 de julio de 2026 a las 7:00 p.m. (hora de la Ciudad de México) a través del canal de YouTube de Apple en México y de la plataforma de streaming en español VIX.
La fotógrafa mexicano-coreana SeoJu Park capturó a las protagonistas con iPhone 17 Pro, dando vida a una serie de imágenes que acompañan el lanzamiento de la micronovela y que podrán apreciarse en espacios públicos de distintas ciudades de México bajo el concepto “Mirada de Villana”.
Apple, en colaboración con Televisa, produjo esta micronovela.
Ficha técnica:
Director: Salvador Espinosa
Director de Fotografía: Alexis Zabé
Guionista: Gustavo Bracco
Reparto:
Itatí Cantoral es Elena
Gabriela Spanic es Catalina
Ela Velden es Renata
Mariana Torres es Beatriz
Carlos Said es Emiliano
Mauricio Abad es Tomás
Emiré Arellano es Lupita
Lalo Palacios es Armando
Luis Fernando Peña es Ulises
Omar Fierro es Don Cristóbal