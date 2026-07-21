De que murió Kaylee Hottle, actriz de Godzilla vs Kong, a los 18 años

La noticia fue confirmada por su padre, Joshua Hottle, y posteriormente retomada por diversos medios internacionales. De acuerdo con la información difundida por las autoridades y medios estadounidenses, Kaylee viajaba como pasajera en un automóvil que se salió del camino y terminó impactándose contra una cuneta. La joven fue trasladada de emergencia a un hospital, donde lamentablemente perdió la vida a consecuencia de las heridas sufridas en el accidente. Las investigaciones sobre las causas del percance continúan.

Kaylee Hottle nació en 2007 y provenía de una familia con cuatro generaciones de integrantes sordos. Ella también era sorda y dominaba de manera nativa la Lengua de Señas Americana, característica que fue fundamental para conseguir el papel de Jia, una niña huérfana que desarrolla un profundo vínculo con Kong y que se convirtió en uno de los personajes más extrañables del MonsterVerse.

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Su debut en el cine llegó con Godzilla vs Kong, producción en la que compartió créditos con Rebecca Hall, Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown y Eiza González. Posteriormente retomó el personaje en Godzilla x Kong: The New Empire, actuación que le valió una nominación al Premio Saturn como Mejor Interpretación de un Actor Joven.

Además de su trabajo en la franquicia de Godzilla y Kong, Kaylee participó en comerciales y en un episodio de la serie Magnum P.I. Durante diversas entrevistas defendió la importancia de incrementar la representación de personas sordas frente y detrás de cámaras, asegurando que la discapacidad auditiva no debía verse como un obstáculo para desarrollar una carrera artística.