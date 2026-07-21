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Cuándo se estrena la nueva película de Spider-Man; esto es lo que se sabe de Spider-Man: Brand New Day

La espera para los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel está por terminar, ya que la cuarta cinta de Spider-Man protagonizada por Tom Holland, llegará a los cines de México este 29 de julio, marcando el regreso del superhéroe tras los acontecimientos de Spider-Man No Way Home

Julio 21, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La cinta dirigida por Destin Daniel Cretton, conocido por Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. La historia de la nueva película se desarrolla varios años después del hechizo del Doctor Strange, que provocó que todo el mundo olvidara la identidad de Peter Parker al final de No Way Home. Ahora, Peter vive solo y continúa protegiendo las calles de Nueva York como Spider-Man, mientras enfrenta las consecuencias emocionales de haber perdido a las personas que más quería.

Tom Holland vuelve a interpretar a Peter Parker, acompañado por Zendaya como MJ, Jabob Batalon como Ned Leeds, Jon Bernthal como Frank Castle / The Punisher, Mark Ruffalo como Bruce Banner/ Hulk y Sadie Sink, cuya identidad en la cinta sigue siendo un misterio.

Durante la gira promocional, Tom Holland adelantó que esta será la “versión más auténtica de Peter Parker, al mostrar al personaje enfrentando la soledad, la responsabilidad y el peso de ser Spider-Man sin el apoyo de tus sres queridos.

Tom Holland Spider Man
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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