Ella es Luciana Barroso, la esposa argentina de Matt Damon

Mientras Matt Damon acapara titulares por el éxito de La Odisea, hay una persona que ha permanecido a su lado durante más de dos décadas sin buscar la atención mediática. Se trata de Luciana Barroso, una argentina que conquistó el corazón del actor cuando aún trabajaba como bartender en Miami y que, desde entonces, se convirtió en su mayor apoyo dentro y fuera de Hollywood.

¿Quién es Luciana Barroso?

Luciana Barroso nació el 31 de julio de 1976 en Salta, Argentina. Antes de conocer a Matt Damon llevaba una vida completamente alejada del espectáculo y trabajaba como bartender en un bar de Miami, ciudad a la que se mudó en busca de nuevas oportunidades.

Phillip Faraone/Getty Images for Raising Cane’s

A diferencia de muchas parejas de celebridades, Luciana ha preferido mantenerse fuera del ojo público. No tiene redes sociales públicas, concede muy pocas entrevistas y suele acompañar al actor únicamente en eventos importantes.

Así comenzó su historia de amor

En 2003, Matt Damon se encontraba filmando Stuck on You en Miami cuando decidió entrar al bar donde trabajaba Luciana para escapar de un grupo de admiradores. Ella, sin impresionarse por la fama del actor, le pidió que la ayudara detrás de la barra mientras atendía a los clientes.

Ese encuentro marcó el inicio de una relación que continúa más de veinte años después. La pareja contrajo matrimonio el 9 de diciembre de 2005 en una ceremonia privada en Nueva York y desde entonces se ha convertido en una de las relaciones más estables de la industria.

Luciana Barroso, Matt Damon e Isabella Damon Dominik Bindl/FilmMagic

Sus hijos

Juntos han formado una familia con cuatro hijas: Alexia —hija de Luciana de una relación anterior, a quien Matt considera como propia—, además de Isabella, Gia y Stella.

En distintas entrevistas, Damon ha asegurado que conocer a Luciana fue “lo mejor que le ha pasado en la vida” y ha explicado que gran parte de la estabilidad de su matrimonio se debe a que ambos han procurado mantener una vida familiar lo más normal posible, lejos del constante escrutinio de Hollywood.

Aunque Luciana rara vez busca protagonismo, recientemente acompañó a Matt Damon durante la gira de estreno de La Odisea, donde el actor interpreta a Odiseo bajo la dirección de Christopher Nolan.