“Deseo": de qué trata la nueva película de Ludwika Paleta, dónde verla y por qué es top en Netflix

Dirigida por Teresa Simone en su debut cinematográfico, la película es una coproducción entre México y España, y reúne un elenco encabezado por Ludwika Paleta, Óscar Casas, José María Yazpik, Pilar Pascual, Leonardo Ortizgris, Ivana Salomón y Gabi Zamora.

La historia sigue a Lucero (Ludwika Paleta), una exitosa abogada que aparentemente tiene una vida perfecta, con una carrera consolidada, un matrimonio estable y una familia ejemplar. Sin embargo, todo cambia cuando conoce a Matías, (Óscar Casas), el joven entrenador de natación de sus hijos.

Lo que comienza como una intensa atracción se convierte en una relación clandestina que pone en riesgo su matrimonio, su prestigio profesional y el equilibrio de toda su familia. La situación se complica cuando Viviana, la hija adolescente de Lucero, también desarrolla sentimientos por Matías, dando origen a un triángulo emocional que desencadena una serie de consecuencias devastadoras.

Tras su estreno en salas de cine de México y España durante mayo, “Deseo”, ya está disponible en Netflix. Tiene una duración de 98 minutos.