Productor de televisión, ex de celebridades y marido que consiente; quién es Alejandro Gavira, el esposo de Raquel Bigorra.

Una de las cosas que salieron a flote durante la participación de Raquel Bigorra en La casa de los famosos es la estupenda relación que sostiene con su esposo, Alejandro Gavira. Además de las muestras de cariño que recibió en televisión nacional, la conductora cubana ha contado con el apoyo total de su actual pareja, incluso durante la temporada de escándalos que protagonizó hace unos años. Pero, ¿quién es el esposo de Raquel Bigorra y a qué se dedica?

Quién es el esposo de Raquel Bigorra y a qué se dedica

El esposo de Raquel Bigorra es Alejandro Gavira, productor con una amplia trayectoria en cine y televisión.

Tras especializarse en novelas y programas especiales, Alejandro y Gustavo Gavira fundaron la compañía Gavira Producciones, especializada en la producción de comerciales, eventos oficiales y espectáculos de entretenimiento.

En 1998, Alejandro se casó con la actriz cubana Aylin Mújica, quien protagonizaba la telenovela Yacaranday, que se transmitió por TV Azteca entre enero y abril de 1999. El título fue una de las producciones que Gavira encumbró en la televisora del Ajusco. Su matrimonio terminó en 2008.

La historia de amor de Raquel Bigorra y su esposo, Alejandro Gavira

Raquel Bigorra y Alejandro Gavira se conocieron durante la década de los 2000, mientras Gavira estaba casado con Mújica y Bigorra con el músico Osamu (curiosamente, este último también había estado unido sentimentalmente y tenía un hijo con Mújica).

En 2009, después de que ambos concluyeron sus divorcios, Alejandro buscó a Raquel. “Me llama por teléfono para preguntarme cómo estaba y allí comenzamos una relación de amistad”, contó Bigorra al programa En compañía de. “En algún momento cuando llegué a notar que me atraía o que me gustaba, yo me decía: ‘no le voy a entrar, porque es el segundo ex de esta señora'... Después de mucho tiempo me dije, ‘Pues, me voy a dar la oportunidad’”.

A los pocos meses iniciaron un noviazgo que intentaron mantener en lo privado, avísando de él solo a su círculo más cercano. En 2011, Alejandro Gavira y Raquel Bigorra se casaron en una increíble ceremonia a la que asistieron algunos de los amigos y compañeros de la pareja, como Maribel Guardia, Ingrid Coronado y su entonces pareja Fernando del Solar, y el conductor Daniel Bisogno.

Los escándalos de Bigorra y el apoyo de Alejandro Gavira

A mediados de 2019, Daniel Bisogno aseguró que Bigorra y su esposo habían vendido información sobre su vida privada y la de otras figuras públicas a la revista TVNotas. Tales señalamientos se dieron después de que el integrante del show Ventaneando protagonizara una serie de portadas en donde se exhibían sus preferencias sexuales y los procesos legales que enfrentaba en contra de su exesposa, Cristina Riva Palacio.

Raquel negó los dichos de Bisogno en repetidas ocasiones. De hecho, en una de las jornadas de La casa de los famosos, la cubana “se quebró" al recordar el pleito que sostuvo con su “compadre”. “Yo tuve que aguantar vara muy cabrón, porque tuve que aguantar más de un mes que me tiraron y me tiraron”, contó.

“Mucha gente me habló para que yo le tirara... pero no lo hice, ni lo voy a hacer, ni hablaría de más porque, a fin de cuentas, si es una gente que quise mucho y cuando tienes una amistad y tienes que tener el valor de respetar eso. A él le valió madres, pero yo no me quiero parecer a él”, dijo ante los cuestionamientos de Poncho de Nigris y Sergio Mayer.

También en el programa, Raquel tuvo muchos problemas con su compañera, Bárbara Torres. Al respecto, Alejandro Gavira salió en defensa de su pareja y atacó a la actriz de La familia P.Luche: “Raquel es demasiado buena para decirlo, pero yo pienso que sí le hubiera dicho todo lo que ha pasado en la casa... Yo no quiero ser grosero, pero Bárbara debería ver a un doctor o algo”.

Cuántos hijos tiene Raquel Bigorra

Raquel Bigorra tiene solo una hija: Rafaella Gavira Bigorra, nacida en 2015.