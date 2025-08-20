Suscríbete
El príncipe heredero de Noruega habla del escándalo de Marius Borg

Haakon de Noruega habló en una rueda de prensa tras la imputación del primogénito de Mette-Marit por cuatro delitos de violación

August 20, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
haakon-de-noruega-marius.jpeg

El príncipe del país nórdico habló de la acusación por 32 delitos en total de la Fiscalía contra el joven Marius Borg, quien podría enfrentar hasta 10 años de cárcel.

El príncipe Haakon de Noruega dijo que esta situación no solo afecta al primogénito de su esposa, sino a toda la familia real, al tratarse de una situación “difícil y desafiante”.

“Todas las personas involucradas en este caso piensan probablemente que es desafiante y difícil. Ahora se ha declarado cuál es la acusación y esto debe seguir en los tribunales, que decidirán cómo termina”, expresó Haakon, quien añadió que la familia real continúa, “solucionando las tareas que tenemos de la mejor forma posible”.

De acuerdo con información de El País, el hijo de Mette-Marit de Noruega fue acusado formalmente de cuatro delitos de violación, que tuvieron lugar entre 2018 y 2024.

Los cargos de oficializaron tras una investigación que comenzó hace más de un año, después de su arresto el año pasado por agredir a su entonces novia, por lo que se suscitó una batería de acusaciones. Los otros delitos de los que se le acusa incluyen actos violentos contra otra exnovia, daños, alteración del orden público, infracciones de tráfico y filmar los órganos sexuales de varias mujeres sin su conocimiento y consentimiento, explicó en una rueda de prensa en Oslo el fiscal general.

“Se trata de actos muy graves que pueden dejar huella y destruir vidas. La pena máxima para los delitos mencionados en la acusación es de cárcel de hasta 10 años”, informó el fiscal, quien agregó que el juicio podría comenzar en enero de 2026.

Estas declaraciones se suman al comunicado que emitió el palacio real tras tener conocimiento de la situación que enfrenta el joven de 28 años. “Corresponde a los tribunales conocer este caso y llegar a una decisión”, dijeron sobre el joven, fruto de la relación de Mette-Marit con su pareja anterior al príncipe Haakon.

Mette Marit Princesa de Noruega
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
