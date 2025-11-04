Suscríbete
David Beckham fue nombrado caballero por el rey Carlos III

En reconocimiento a su destacada trayectoria y su compromiso con diversas causas benéficas, el exfutbolista recibió el título en una ceremonia en el Castillo de Windsor

November 04, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
david-beckham.jpeg

El exfutbolista y empresario David Beckham fue condecorado con la orden de Sir, uniéndose a la lista de deportistas como Lewis Hamilton.

David Beckham dijo después de la ceremonia del martes en el Castillo de Windsor. “Este es sin duda mi momento de mayor orgullo. Obviamente he tenido mucha suerte en mi carrera de haber ganado lo que he ganado y de haber hecho lo que hecho, pero recibir un honor como este, de caballero, está más allá de todo lo que alguna vez pensé que recibiría”.

“Tras crecer en el este de Londres con padres y abuelos tan patriotas y orgullosos de ser británicos, nunca podría haber imaginado que recibiría un honor tan verdaderamente humilde”, dijo el deportista a través de un comunicado el pasado 14 de junio, cuando se anunció el reconocimiento.

david-beckham-sirjpeg

Este martes, se arrodilló ante el monarca para recibir la distinción de parte del rey Carlos III, quien tocó los hombros del deportista con el plano de una espada, como manda la tradición.

Beckham fue reconocido como Sir, la más alta distinción que puede recibir un ciudadano británico dentro de la orden de caballería fundada en 1917 por el rey Jorge V, una idea que llevaba más de una década sobre la mesa.

El reconocido exfutbolista y filántropo comprometido tanto con causas propias como con iniciativas impulsadas por la realeza británica, llegó acompañado de su esposa Victoria Beckham, quien se convirtió de forma automática en Lady Beckham. Cabe mencionar que la diseñadora fue la creadora del traje de su esposo para la ocasión tan especial.

David Beckham
