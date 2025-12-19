Kristin Cabot rompe el silencio tras video en concierto de Coldplay

La ex trabajadora de Astronomer explicó que ha sido acosada tras haber sido exhibida en el show de Coldplay siendo infiel con su ex jefe. El momento en que ambos fueron captados abrazados por la kiss cam del concierto, se volvió viral. El acontecimiento provocó que Kristin solicitara su renuncia y el divorcio de su entonces pareja, mientras que Andy Byron fue despedido de Astronomer.

Por lo anterior, Kristin dio sus primeras declaraciones y señaló, “fue un error cliché después de unos cócteles de tequila. Tomé una mala decisión. Asumí la responsabiliad y renuncié a mi carrera por ello. Ese es el precio que elegí pagar”, dijo en una entrevista con The New York Times.

Kristin agregó, “no podía imaginar cómo podría ser jefa de Recursos Humanos siendo el hazmerreír de la gente”. Finalmente, confesó que recibió amenazas de muerte tras el escándalo. “Quiero que mis hijos sepan que puedes cometer errores, y que realmente puedes equivocarte. Pero no tienes que ser amenazado con morir”.

Además, dijo que sus hijos sienten vergüenza de que vaya por ellos a la escuela. “El acoso no ha terminado para mí ni para mis hijos. Están enojados conmigo, y pueden estarlo por el resto de sus vidas, tengo que aceptar eso”.