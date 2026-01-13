Valeria Slim Serrano, nieta de Carlos Slim se compromete con Justo Fernández del Valle

Valeria Slim anunció su compromiso el pasado 10 de enero de 2026, luego de que su novio le propuso matrimonio después de un año de novios, en medio del bosque en un lago, donde sorprendió a Valeria con el anillo de compromiso. Tras el emotivo momento, la pareja celebró la noticia con una reunión privada acompañada por familiares y amigos cercanos.

El prometido de Valeria tiene 28 años, es ingeniero químico egresado de la Universidad Iberoamericana. Actualmente se desempeña como director de operaciones de Quartux México, empresa enfocada en soluciones de almacenamiento de energía industrial mediante baterías. Además, es co fundador de la Fundación Espacio Habitable, iniciativa dedicada a la construcción de viviendas sustentables en comunidades rurales como Huasca de Ocampo.

Mientras que Valeria, es hija de Marco Antonio Slim, vicepresidente de América Móvil, y de Ximena Serrano, reconocida por su labor filantrópica. Es la mayor de cuatro hermanos, Marco, Tony y Jerónimo. Actualmente, es una de las dueñas de Scoop Frozen Yogurt, uno de los spots de helado en México.

En imágenes que se difundieron por amigos en redes sociales, se observa a Valeria con una diadema que dice “Bride”, acompañada por Fernández del Valle y sus amistades, entre ellas Tony Mils y Eugenia Rodríguez.