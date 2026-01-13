Suscríbete
Personalidades

Valeria Slim Serrano, nieta de Carlos Slim se compromete con Justo Fernández del Valle

La hija de Marco Antonio Slim Domit y Ximena Serrano pronto va a llegar al altar

Enero 13, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
WhatsApp Image 2026-01-13 at 12.17.36 PM.jpeg

Valeria Slim anunció su compromiso el pasado 10 de enero de 2026, luego de que su novio le propuso matrimonio después de un año de novios, en medio del bosque en un lago, donde sorprendió a Valeria con el anillo de compromiso. Tras el emotivo momento, la pareja celebró la noticia con una reunión privada acompañada por familiares y amigos cercanos.

El prometido de Valeria tiene 28 años, es ingeniero químico egresado de la Universidad Iberoamericana. Actualmente se desempeña como director de operaciones de Quartux México, empresa enfocada en soluciones de almacenamiento de energía industrial mediante baterías. Además, es co fundador de la Fundación Espacio Habitable, iniciativa dedicada a la construcción de viviendas sustentables en comunidades rurales como Huasca de Ocampo.

WhatsApp Image 2026-01-13 at 12.17.37 PM.jpeg

Mientras que Valeria, es hija de Marco Antonio Slim, vicepresidente de América Móvil, y de Ximena Serrano, reconocida por su labor filantrópica. Es la mayor de cuatro hermanos, Marco, Tony y Jerónimo. Actualmente, es una de las dueñas de Scoop Frozen Yogurt, uno de los spots de helado en México.

En imágenes que se difundieron por amigos en redes sociales, se observa a Valeria con una diadema que dice “Bride”, acompañada por Fernández del Valle y sus amistades, entre ellas Tony Mils y Eugenia Rodríguez.

CArlos Slim
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
Diego Calva y Tom Hiddleston
Personalidades
El mexicano Diego Calva sigue brillando en Hollywood tras la nominada al Óscar, “Babylon”
Enero 08, 2026
 · 
Tania Franco
Sarah Jessica Parker recibe el Globo de Oro de Honor y revive el legado de "Sex and the City"
Personalidades
Sarah Jessica Parker recibe el Globo de Oro de Honor y revive las lecciones que nos dejó “Sex and the City”
Enero 07, 2026
 · 
Tania Franco
CARAS0129.jpg
Personalidades
María Elena Torruco de Slim nos habla en exclusiva de su libro Bienvenidos a mi mesa
Enero 02, 2026
 · 
Lucía Alarcón
tatiana-nieta-de-jfkjpeg
Personalidades
Murió Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy a los 35 años por cáncer terminal
Diciembre 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
María Hinojos
Personalidades
Ellas son algunas jóvenes promesas que liderarán el futuro
Marzo 09, 2021
 · 
Diana Laura Sánchez
hijos de carlos salinas
Personalidades
Los hijos de Carlos Salinas de Gortari: así son sus vidas hoy
Marzo 06, 2021
 · 
Comercial
Quién es la esposa de Enrique Acevedo, el nuevo conductor de En Punto
Personalidades
Quién es la esposa de Enrique Acevedo, el nuevo conductor de En Punto
Noviembre 16, 2022
 · 
Diana Laura Sánchez
bill-clinton-socks-1200x675.jpg
Personalidades
¿Cuál es la curiosa relación de Bill y Hillary Clinton con el Día del Gato?
La presencia de los felinos en la Casa Blanca se hizo más evidente después de la administración Clinton
Febrero 20, 2025
 · 
Laura Reyes