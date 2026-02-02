Lista de ganadores de los Grammy 2026

La 68 edición de los Grammy reunió a artistas internacionales para premiar lo mejor de la música. La noche estuvo llena de sorpresas, entre ellas, las actuaciones de Justin Bieber, Sabrina Carpenter y Billie Eilish y Lady Gaga. Bad Bunny hizo historia al ganar el premio al primer álbum completamente en español, el máximo reconocimiento de la industria musical.
Además, el disco también fue reconocido como Mejor Álbum de Música Urbana, consolidando su impacto en distintas categorías de la Academia de la Grabación.
La gala que se llevó a cabo en Los Ángeles fue conducida nuevamente por Trevor Noah. Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el segmento In Memoriam, que rindió homenaje a figuras como Ozzy Osbourne, Roberta Flack y D’Angelo. Slash, Chad Smith y Post Malone encabezaron el tributo a Osbourne con una interpretación de War Pigs, mientras que Lauryn Hill lideró los homenajes a Flack y D’Anelo junto a distintos invitados.
LISTA DE GANADORES
Mejor Álbum de Rap
Kendrick Lamar - GNX - GANADOR
Clipse, Pusha T & Malice - Let God Sort Em Out
GloRilla - GLORIOUS
JID - God Does Like Ugly
Tyler, The Creator - CHROMAKOPIA
Mejor Artista Nuevo
Olivia Dean - GANADORA
KATSEYE
The Marias
Addison Rae
sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young
Mejor Álbum de Música Urbana
Bad Bunny - DeBÍ TiRAR MáS FOToS - GANADOR
J Balvin - Mixteip
Feid - FERXXO VOL X: Sagrado
Nicki Nicole - NAIKI
Trueno - EUB DELUXE
Yandel - SINFÓNICO — En Vivo
Mejor Álbum de Country Contemporáneo
Jelly Roll - Beautifully Broken - GANADOR
Kelsea Ballerini - Patterns
Tyler Childers - Snipe Hunter
Eric Church - Evangeline Vs. The Machine
Miranda Lambert - Postcards From Texas
Mejor Álbum Vocal de Pop
Lady Gaga – MAYHEM - GANADORA
Justin Bieber – SWAG
Sabrina Carpenter - Man’s Best Friend
Miley Cyrus - Something Beautiful
Teddy Swims - I’ve Tried Everything But Therapy — Part 2
Mejor Interpretación Pop Solista
Lola Young – Messy - GANADORA
Justin Bieber – DAISIES
Sabrina Carpenter – Manchild
Lady Gaga – Disease
Chappell Roan – The Subway
Canción del Año
Billie Eilish – WILDFLOWER - GANADORA
Lady Gaga – Abracadabra
Doechii – Anxiety
ROSÉ y Bruno Mars – APT
Bad Bunny – DtMF
HUNTR/X – Golden de Kpop Demon Hunters
Kendrick Lamar y SZA – Luther
Sabrina Carpenter – Manchild
Grabación del Año
Kendrick Lamar y SZA – luther - GANADORES
Bad Bunny – DtMF
Sabrina Carpenter – Manchild
Doechii – Anxiety
Billie Eilish- WILDFLOWER
Lady Gaga – Abracadabra
Chappel Roan – The Subway
ROSÉ y Bruno Mars – APT
Álbum del Año
Bad Bunny - DeBÍ TiRAR MáS FOToS - GANADOR
Justin Bieber – SWAG
Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
Clipse, Pusha T & Malice - Let God Sort Em Out
Lady Gaga – MAYHEM
Kendrick Lamar – GNX
Leon Thomas – MUTT
Tyler, The Creator – CHROMAKOPIA