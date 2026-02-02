Lista de ganadores de los Grammy 2026

La 68 edición de los Grammy reunió a artistas internacionales para premiar lo mejor de la música. La noche estuvo llena de sorpresas, entre ellas, las actuaciones de Justin Bieber, Sabrina Carpenter y Billie Eilish y Lady Gaga. Bad Bunny hizo historia al ganar el premio al primer álbum completamente en español, el máximo reconocimiento de la industria musical.

Además, el disco también fue reconocido como Mejor Álbum de Música Urbana, consolidando su impacto en distintas categorías de la Academia de la Grabación.

La gala que se llevó a cabo en Los Ángeles fue conducida nuevamente por Trevor Noah. Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el segmento In Memoriam, que rindió homenaje a figuras como Ozzy Osbourne, Roberta Flack y D’Angelo. Slash, Chad Smith y Post Malone encabezaron el tributo a Osbourne con una interpretación de War Pigs, mientras que Lauryn Hill lideró los homenajes a Flack y D’Anelo junto a distintos invitados.

LISTA DE GANADORES

Mejor Álbum de Rap

Kendrick Lamar - GNX - GANADOR

Clipse, Pusha T & Malice - Let God Sort Em Out

GloRilla - GLORIOUS

JID - God Does Like Ugly

Tyler, The Creator - CHROMAKOPIA

Mejor Artista Nuevo

Olivia Dean - GANADORA

KATSEYE

The Marias

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Mejor Álbum de Música Urbana

Bad Bunny - DeBÍ TiRAR MáS FOToS - GANADOR

J Balvin - Mixteip

Feid - FERXXO VOL X: Sagrado

Nicki Nicole - NAIKI

Trueno - EUB DELUXE

Yandel - SINFÓNICO — En Vivo

Mejor Álbum de Country Contemporáneo

Jelly Roll - Beautifully Broken - GANADOR

Kelsea Ballerini - Patterns

Tyler Childers - Snipe Hunter

Eric Church - Evangeline Vs. The Machine

Miranda Lambert - Postcards From Texas

Mejor Álbum Vocal de Pop

Lady Gaga – MAYHEM - GANADORA

Justin Bieber – SWAG

Sabrina Carpenter - Man’s Best Friend

Miley Cyrus - Something Beautiful

Teddy Swims - I’ve Tried Everything But Therapy — Part 2

Mejor Interpretación Pop Solista

Lola Young – Messy - GANADORA

Justin Bieber – DAISIES

Sabrina Carpenter – Manchild

Lady Gaga – Disease

Chappell Roan – The Subway

Canción del Año

Billie Eilish – WILDFLOWER - GANADORA

Lady Gaga – Abracadabra

Doechii – Anxiety

ROSÉ y Bruno Mars – APT

Bad Bunny – DtMF

HUNTR/X – Golden de Kpop Demon Hunters

Kendrick Lamar y SZA – Luther

Sabrina Carpenter – Manchild

Grabación del Año

Kendrick Lamar y SZA – luther - GANADORES

Bad Bunny – DtMF

Sabrina Carpenter – Manchild

Doechii – Anxiety

Billie Eilish- WILDFLOWER

Lady Gaga – Abracadabra

Chappel Roan – The Subway

ROSÉ y Bruno Mars – APT

Álbum del Año

Bad Bunny - DeBÍ TiRAR MáS FOToS - GANADOR

Justin Bieber – SWAG

Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

Clipse, Pusha T & Malice - Let God Sort Em Out

Lady Gaga – MAYHEM

Kendrick Lamar – GNX

Leon Thomas – MUTT

Tyler, The Creator – CHROMAKOPIA