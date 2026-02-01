Adan Banuelos, ex de Bella Hadid es arrestado en Texas

De acuerdo con TZM, el jinete y entrenador de caballos en Estados Unidos, Adan Banuelos, fue arrestado en Texas días después de que se hiciera pública su ruptura de la modelo Bella Hadid.

El arresto ocurrió tras una noche de fiesta, ese mismo día, Banuelos había participado en el 4YO Open Derby, una competencia realizada como parte del evento Bosque Ranch Winter Bash, uno de los encuentros ecuestres más relevantes de la temporada en la región.

Bella Hadid's Ex Adan Banuelos Arrested for Public Intoxication https://t.co/Xmu3dFxdIT pic.twitter.com/pK8Q4VIbSY — TMZ (@TMZ) January 31, 2026

De acuerdo con los registros de la detención, Banuelos fue trasladado a la cárcel del condado de Parker, Texas y liberado poco después de su arresto después de pagar una multa de 386 dólares.

Bella y Adan comenzaron su romance a finales de 2023, cuando la supermodelo se mudó temporalmente a Texas y conoció al vaquero durante una exhibición ecuestre. Hace unos días, fuentes cercanas informaron que la relación llegó a su fin y que Bella se encuentra “procesando la ruptura”, enfocada en su trabajo y rodeada de amigos cercanos para superar su ruptura.