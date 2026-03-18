Esto podría costar el vestido Vivienne Westwood que Zendaya reutilizó más de 10 años después

Zendaya volvió a hacer historia en la alfombra roja al rescatar uno de los vestidos más icónicos de su carrera: un diseño de Vivienne Westwood que utilizó originalmente en los Oscar 2015, su primera vez asistiendo a los premios de la Academia y que recientemente volvió a lucir, demostrando que la moda también puede ser atemporal.
Aunque el precio exacto de esta pieza no ha sido revelado, expertos coinciden en que se trata de un vestido de archivo, lo que eleva considerablemente su valor. Este tipo de diseños, especialmente de casas como Vivienne Westwood, suelen ser piezas únicas o de colecciones pasadas, lo que los convierte en objetos altamente codiciados.
En el mercado actual, vestidos de noche o de novia de la firma pueden oscilar desde aproximadamente 5,000 hasta más de 180,000 pesos mexicanos, dependiendo del diseño, la exclusividad y si se trata de una pieza vintage o de colección. Sin embargo, al tratarse de un look histórico usado por Zendaya, su valor podría ser aún mayor.
Más allá del precio, la decisión de reutilizar este vestido apuesta por la sostenibilidad sin perder el impacto en la alfombra roja. Zendaya recordó por qué este diseño sigue siendo inolvidable más de una década después.